নিউ ইয়র্কে কর্মবিরতিতে ১৫ হাজার নার্স, ব্যাহত চিকিৎসা সেবা
যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক শহরে কর্মবিরতিতে গেছেন প্রায় ১৫ হাজার নার্স। উন্নত কর্মপরিবেশ, নিরাপদ জনবল নিশ্চিতকরণ এবং স্বাস্থ্যসেবার সুবিধা বজায় রাখার দাবিতে শুরু হওয়া এ ধর্মঘট শহরের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় নার্স ধর্মঘট হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এতে ব্যাহত হচ্ছে নিউ ইয়র্কের চিকিৎসা সেবা।
সোমবার (১২ জানুয়ারি) ভোরে শহরের তিনটি বেসরকারি হাসপাতাল-মাউন্ট সাইনাই, মন্টেফিওরি এবং নিউইয়র্ক-প্রেসবাইটেরিয়ান হাসপাতালের নার্সরা কর্মস্থল ত্যাগ করেন। দাবি করা হচ্ছে, দীর্ঘ আলোচনার পরও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নার্সদের প্রধান দাবিগুলোতে কোনো অর্থবহ অগ্রগতি দেখাতে পারেনি।
ধর্মঘটের এ সময় নিউইয়র্কে তীব্র ফ্লু–মৌসুম চলমান থাকায় স্বাস্থ্যখাতে চাপ আরও বেড়েছে। হাসপাতাল সেবা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা থাকলেও নার্সরা বলছেন, যথাযথ জনবল ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ না থাকলে রোগীসেবাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
এক বিবৃতিতে নিউইয়র্ক স্টেট নার্সিং অ্যাসোসিয়েশন জানিয়েছে, রোগীদের জন্য নিরাপদ স্টাফিং, নার্সদের স্বাস্থ্যসেবার সুবিধা ও কর্মক্ষেত্রে সহিংসতা থেকে সুরক্ষার বিষয়গুলোই তাদের আলোচনার মূল দাবি। সংগঠনটির অভিযোগ, শহরের সবচেয়ে সমৃদ্ধ হাসপাতালগুলো নার্সদের স্বাস্থ্যসুবিধা কমিয়ে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছে।
তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে নিউইয়র্ক–প্রেসবাইটেরিয়ানের নিট আয় ছিল ৫৪৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। মাউন্ট সাইনাইয়ের ১১৪ মিলিয়ন ডলার এবং মন্টেফিওর হাসপাতালের আয় ছিল ২৮৮ দশমিক ৬২ মিলিয়ন ডলার।
২০২১ সালে নিউইয়র্কজুড়ে হাসপাতালগুলোর জন্য প্রতি ইউনিটে স্টাফিং পরিকল্পনা নির্ধারণ এবং আইসিইউতে একজন নার্সের জন্য দুইজন রোগীর অনুপাত বজায় রাখার আইন করা হয়। কোভিড–১৯ মহামারির অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এ আইন করা হয়েছিল।
সূত্র : আল-জাজিরা
কে এম