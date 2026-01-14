ইরানে ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউটের ১২০ ঘণ্টা পার হয়েছে: ক্লাউডফ্লেয়ার

ইরানে ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউটের ১২০ ঘণ্টা পার হয়েছে: ক্লাউডফ্লেয়ার
ইন্টারনেট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান ক্লাউডফ্লেয়ার জানিয়েছে, ইরানে ১২০ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ইন্টারনেট নেই। মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) ক্লাউডফ্লেয়ারের এক এক্স-পোস্টের বরাতে এ তথ্য জানায় আল জাজিরা।
সেখানে তারা এক্স-এ দেওয়া ক্লাউডফ্লেয়ারের পোস্টটি শেয়ার করে। এতে ইন্টারনেট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানটি উল্লেখ করে, ইরানে ইন্টারনেট শাটডাউনের ১২০ ঘণ্টারও বেশি সময় অতিবাহিত হয়েছে, ৫ দিনেরও বেশি। চলমান সরকারবিরোধী বিক্ষোভের মধ্যেই দেশটি পুরোপুরি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে।
এদিকে, মঙ্গলবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প লেখেন, দেশপ্রেমি ইরানিরা, বিক্ষোভ চালিয়ে যান-আপনাদের দপ্তরগুলো দখল করে নিন!!! হত্যাকারী এবং নিপীড়নকারীদের নামগুলো মনে রাখবেন। তাদেরকে এর চরম মূল্য দিতে হবে।
ওই পোস্টে ট্রাম্প আরও লেখেন, নির্মমভাবে বিক্ষোভকারীদের হত্যা বন্ধের আগ পর্যন্ত আমি ইরান সরকারের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সব ধরনের আলোচনা বাতিল করে দিয়েছি। সাহায্য আসছে।
এএমএ