কেবল ট্রাম্পই পুতিনকে থামাতে পারেন: পোলিশ প্রেসিডেন্ট
পোল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট ক্যারল নওরোকি বলেছেন, কেবল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পই রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে থামাতে পারেন। তার মতে, ইউরোপকে পুতিনের হুমকি দেওয়া থেকে বিরত রাখতে সক্ষম একমাত্র বিশ্বনেতা হলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। খবর বিবিসির।
রেডিও ৪-এর টুডে প্রোগ্রামে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, রুশ নেতাকে বিশ্বাস করা উচিত নয়, তবে ইউক্রেনের যুদ্ধ বন্ধে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করার জন্য ইউরোপকে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে।
ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার কিয়ার স্টারমার এবং অন্যদের সঙ্গে বৈঠকের জন্য ব্রিটেনে পৌঁছানোর আগেই প্রেসিডেন্ট নওরোকি ডোনাল্ড ট্রাম্পের একজন দৃঢ় সমর্থক হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন।
এখন তিনি বলছেন, ভ্লাদিমির পুতিনের রাশিয়া তার দেশ, মধ্য ও পূর্ব ইউরোপকে হুমকি দিচ্ছে। তাই মার্কিন প্রেসিডেন্টই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ‘এই সমস্যার সমাধান’ করতে পারেন। পাশাপাশি ইউক্রেনের যুদ্ধও তিনি শেষ করতে পারেন।
গত সেপ্টেম্বরে পোল্যান্ডের আকাশে বেশ কিছু রুশ ড্রোন শনাক্ত হয়। সে সময় পর্যন্ত কোনো ন্যাটো সদস্য রাষ্ট্র এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়নি। তিনি বলেন, রাশিয়া পোল্যান্ডের প্রতিরক্ষা পরীক্ষা করছে এবং ন্যাটোর সংহতি পরীক্ষা করছে।
সে সময় দেশটির সীমান্ত রক্ষায় সাহায্য করার জন্য আরএএফ টাইফুন জেট পাঠানোয় ব্রিটেনকে ধন্যবাদও জানান নওরোকি। তিনি বলেন, পোল্যান্ড ২০২১ সাল থেকে রাশিয়ার সঙ্গে হাইব্রিড যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে কারণ তারা ড্রোন এবং বিভ্রান্তি মোকাবিলা করছে।
তিনি আরও বলেন, রাশিয়ার এসব কার্যকলাপ দেখিয়েছে যে, আমরা বিপজ্জনক সময়ে বাস করছি। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে বন্ধুত্ব সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যে কোনো উপায়ে গ্রিনল্যান্ড দখলের যে হুমকি দিয়েছেন তাতে ইউরোপ বিচলিত।
এ বিষয়ে নওরোকি জোর দিয়ে বলেন, মার্কিন কর্মকর্তাদের সাম্প্রতিক বিবৃতির পরেও যুক্তরাষ্ট্র এখনো ইউরোপের নিরাপত্তার গ্যারান্টার। ডোনাল্ড ট্রাম্প ইউরোপীয়দের পক্ষে যা করছেন সে বিষয়টিকে তিনি ‘সমর্থন এবং মহান সম্মানের যোগ্য’ বলে উল্লেখ করেছেন।
প্রেসিডেন্ট নওরোকি বলেন, তিনি ইউরোপকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ‘বিচ্ছিন্ন’ হতে দেখতে পাচ্ছেন এবং বলেছেন, এটি ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বা সামরিক নিরাপত্তার জন্য কোনভাবেই ভালো নয়।
গ্রিনল্যান্ড প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই আলোচনা ডেনিশ প্রধানমন্ত্রী এবং প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মধ্যে থাকা উচিত। ক্যারল নওরোকি নিশ্চিত ছিলেন যে, ন্যাটোর মাধ্যমে এবং ডেনমার্ক ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সংলাপের মাধ্যমে এই প্রশ্নটি সমাধান করা হবে।
