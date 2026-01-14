  2. আন্তর্জাতিক

ইরান ইস্যুতেও নমনীয় সুর রাশিয়ার

প্রকাশিত: ০১:৪৮ পিএম, ১৪ জানুয়ারি ২০২৬
রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা/ ফাইল ছবি: এএফপি

ভেনেজুয়েলার মতো ইরানে চলমান সংকট ও দেশটিতে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন হামলা নিয়েও নমনীয় সুরে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে রাশিয়া। সেই সঙ্গে মস্কো জোর দিয়ে বলেছে, শক্তি দেখানো বা সামরিক হুমকি দিয়ে নয়, ইরানে চলমান সংকটের সমাধান হওয়া উচিত কূটনৈতিক উদ্যোগ ও আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমেই।

মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) এক বিবৃতিতে রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা বলেন, ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন সামরিক হামলার হুমকি পুরোপুরি অগ্রহণযোগ্য। একই সঙ্গে, ইরানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ‘বহিরাগত শক্তির হস্তক্ষেপের’ তীব্র নিন্দা জানিয়েছে মস্কো।

বিবৃতিতে বলা হয়, বহু বছর ধরে ইরান অবৈধ পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার শিকার, যা দেশের উন্নয়নকে ব্যাহত করেছে এবং সাধারণ ইরানিদের ওপর অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করেছে।

জাখারোভা আরও যোগ করেন, শত্রুতাপূর্ণ বহিরাগত শক্তিগুলো ইরানের বাড়তে থাকা অভ্যন্তরীণ সামাজিক উত্তেজনাকে কাজে লাগিয়ে দেশটিকে অস্থিতিশীল ও ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে চেষ্টা করছে।

মুখপাত্রের ভাষ্য অনুযায়ী, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকে সহিংস অস্থিরতা, পোগ্রাম এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্মকর্তা ও সাধারণ মানুষকে হত্যার ঘটনায় রূপান্তর করার জন্য ‘কালার রেভোলিউশন’ পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে।

জাখারোভা বলেন, রাশিয়া ইরানের বৈদেশিক অংশীদারদের ওপর বাণিজ্য শুল্ক বৃদ্ধি করে ব্ল্যাকমেইল করার ‘অহঙ্কারী প্রচেষ্টাকেও’ দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, যারা পরিকল্পিতভাবে ইরানের অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা কাজে লাগিয়ে সামরিক পদক্ষেপ নিতে চায়, তাদের কর্মকাণ্ডের ‘বিধ্বংসী পরিণতি’ সম্পর্কেও সচেতন থাকা উচিত। 

সূত্র: শিনহুয়া নেট

