জাপান-দক্ষিণ কোরিয়ার সম্পর্কে নতুন অধ্যায় ‘ড্রামস্টিক ডিপ্লোমেসি’

জাপান-দক্ষিণ কোরিয়ার সম্পর্কে নতুন অধ্যায় ‘ড্রামস্টিক ডিপ্লোমেসি’
জাপানে অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি এবং দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট লি জে মিয়ংয়ের দ্বিপাক্ষিক বৈঠক। এ বৈঠকের প্রথম দিনেই চমকপ্রদ এক আয়োজনের জন্য তা আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের খবরে উঠে এসেছে। দু’দেশের এই দুই শীর্ষ নেতা কূটনৈতিক আলোচনার ফাঁকে হঠাৎই ড্রাম বাজিয়ে জনপ্রিয় পপ গান পরিবেশন করেছেন যা বিশ্বে ‘ড্রামস্টিক ডিপ্লোমেসি’ নামে পরিচিতি পেয়েছে।
মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) তারা আনুষ্ঠানিক পোশাক বদলে নীল ট্রাকস্যুট পরে জাপানি ব্যান্ড পার্লের ছয়-পিস ড্রাম সেটে দক্ষিণ কোরিয়ার জনপ্রিয় ব্যান্ড বিটিএসের হিট গান ডায়নামাইট এবং গোল্ডেন সঙ্গীত পরিবেশন করেন।
লি জে মিয়ং বলেছেন, ছোটবেলা থেকেই তার ড্রাম বাজানোর স্বপ্ন ছিল এবং তাই এই অভিজ্ঞতাটি তার জন্য ছিল আজীবনের স্বপ্নপূরণ। অন্যদিকে তাকাইচি জানিয়েছেন, লি গত বছর এপেক সম্মেলনে তাকে এ ড্রাম বাজানোর কথা বলেছিলেন এবং সেটি বাস্তবায়নের জন্যই তিনি এই আয়োজন করেন।
লি আরও বলেছেন, তাল মিলিয়ে বাজানো সহজ ছিল না তবে মতপার্থক্য সত্ত্বেও পারস্পরিক সম্মান ও সমন্বয়ের মাধ্যমে যেমন সুর তৈরি হয়েছে তেমনি দুই দেশের সম্পর্কও আরও ঘনিষ্ঠ হবে বলে আশা প্রকাশ করেন।
শীর্ষ এ বৈঠকে বাণিজ্য ও শিল্প সরবরাহ শৃঙ্খল, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, কোরীয় উপদ্বীপের নিরস্ত্রীকরণ এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ত্রিপক্ষীয় সহযোগিতাসহ বিভিন্ন আঞ্চলিক ও নিরাপত্তা ইস্যু নিয়ে আলোচনা হয়েছে। উভয় নেতা আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতার স্বার্থে জাপান–দক্ষিণ কোরিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্র–জাপান–দক্ষিণ কোরিয়া সহযোগিতার গুরুত্বের ওপর জোর দেন।
সাম্প্রতিক বছরে ঐতিহাসিক বিরোধ সত্ত্বেও দুই দেশের সম্পর্কের উষ্ণতা বাড়ছে। জুনে দায়িত্ব নেওয়ার পর লি জে মিয়ং জাপানকে অপরিহার্য অংশীদার হিসেবে উল্লেখ করে বাস্তবভিত্তিক কূটনীতির ওপর জোর দেন।
বৈঠকের শেষে দুই নেতা পরস্পরের মধ্যে উপহার বিনিময় করেন। তাকাইচি লিকে তার নাম খোদাই করা ড্রামস্টিক দেন আর লি উপহার দেন কোরিয়ান ব্যান্ডের ড্রাম সেট।
সূত্র: সিএনএন
কেএম