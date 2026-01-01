  2. আন্তর্জাতিক

বাংলাদেশসহ ৭৫ দেশের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ভিসা স্থগিত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:৩২ এএম, ১৫ জানুয়ারি ২০২৬
বাংলাদেশসহ ৭৫ দেশের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ভিসা স্থগিত

যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে সরকারি সহায়তার প্রয়োজন পড়তে পারে এমন দেশগুলোর জন্য অভিবাসন ভিসা স্থগিত করতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। এই তালিকায় রাশিয়া, আফগানিস্তান, ব্রাজিল, বাংলাদেশসহ ৭৫টি দেশ রয়েছে। বুধবার (১৪ জানুয়ারি) নিজেদের অফিসিয়াল এক্স অ্যাকাউন্টে দেওয়া এক পোস্টে ভিসা স্থগিতের তথ্য নিশ্চিত করেছে ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট।

পোস্টে ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট উল্লেখ করেছে, স্টেট ডিপার্টমেন্ট এমন ৭৫টি দেশের জন্য অভিবাসন ভিসা স্থগিত করতে যাচ্ছে যাদের অভিবাসীরা আমেরিকানদের কাছ থেকে অন্যায্যভাবে সহায়তা নেয়। নতুন অভিবাসীরা আমেরিকার জনগণের কাছ থেকে সম্পদ হাতিয়ে নেবে না- আমেরিকা এটা নিশ্চিত করার আগ পর্যন্ত এই অবস্থা বজায় থাকবে।

jagonews24.com

ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টের একটি মেমোর উদ্ধৃতি দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে মার্কিন সংবাদমাধ্যম ফক্স নিউজও। তারা তাদের এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, সোমালিয়া, রাশিয়া, পাকিস্তান, বাংলাদেশসহ ৭৫টি দেশের জন্য ভিসা প্রক্রিয়া স্থগিত করতে যাচ্ছে ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট। এটি কার্যকর হবে ২১ জানুয়ারি থেকে এবং অভিবাসী ভিসা প্রক্রিয়ার পুনঃযাচাই শেষে এটি আবার চালু হবে।

ফক্স নিউজ আরও জানায়, গত বছরের নভেম্বরে ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট বিশ্বজুড়ে তাদের ভিসা অফিসগুলোতে এক বার্তা পাঠায় যেখানে কর্মকর্তাদের মার্কিন ইমিগ্রেশন আইনের একটি বিশেষ ধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে বলা হয়।

ওই নির্দেশনায় মার্কিন ভিসা কর্মকর্তাদের আরও বলা হয়, এমন আবেদনকারীদের ভিসা দেওয়া যাবে না যারা স্বাস্থ্যগত, অর্থনৈতিক বা চিকিৎসাসেবার মতো সরকারি সুবিধাগুলোর ওপর নির্ভর করে থাকবেন।

যে ৭৫টি দেশের জন্য যুক্তরাষ্ট্র অভিবাসন ভিসা স্থগিতের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেগুলো হলো- আফগানিস্তান, আলবেনিয়া, আলজেরিয়া, অ্যান্টিগুয়া ও বারবুডা, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, বাহামা, বাংলাদেশ, বার্বাডোস, বেলারুশ, বেলিজ, ভুটান, বসনিয়া, ব্রাজিল, বার্মা, ক্যাম্বোডিয়া, ক্যামেরুন, কেপ ভার্দে, কলম্বিয়া, আইভরি কোস্ট, কিউবা, গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, ডোমিনিকা, মিশর, ইরিত্রিয়া, ইথিওপিয়া, ফিজি, গাম্বিয়া, জর্জিয়া, ঘানা, গ্রেনাডা, গুয়াতেমালা, গিনি, হাইতি, ইরান, ইরাক, জ্যামাইকা, জর্ডান, কাজাখস্তান, কসোভো, কুয়েত, কিরগিজস্তান, লাওস, লেবানন, লাইবেরিয়া, লিবিয়া, ম্যাসেডোনিয়া, মলদোভা, মঙ্গোলিয়া, মন্টিনিগ্রো, মরক্কো, নেপাল, নিকারাগুয়া, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান, কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, রাশিয়া, রুয়ান্ডা, সেন্ট কিটস ও নেভিস, সেন্ট লুসিয়া, সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইনস, সেনেগাল, সিয়েরা লিওন, সোমালিয়া, দক্ষিণ সুদান, সুদান, সিরিয়া, তানজানিয়া, থাইল্যান্ড, টোগো, তিউনিসিয়া, উগান্ডা, উরুগুয়ে, উজবেকিস্তান এবং ইয়েমেন।

এএমএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।