ইরানে বিক্ষোভ

পাহলভি ‘ভদ্র মানুষ’ তবে ‘জনসমর্থন’ নেই: ট্রাম্প

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৫৮ পিএম, ১৫ জানুয়ারি ২০২৬
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প/ ছবি: এএফপি

দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে চলা ইরানের সরকারবিরোধী বিক্ষোভ কিছুটা স্তমিত হয়ে পড়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নানা হুমকি-ধামকির পরেও ইরানে কোনো প্রকার হামলা চালায়নি যুক্তরাষ্ট্র।

এদিকে বিক্ষোভকারীদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা থেকে পিছিয়ে এসেছে ইরানি কর্তৃপক্ষ। এমন অবস্থায় ইরানের বিরোধী রাজনৈতিক নেতা রেজা পাহলভিকে নিয়ে অনাস্থাসূচক মন্তব্য করেছেন ট্রাম্প।

ট্রাম্পের কাছে রেজা পাহলভি ‘ভদ্র মানুষ’ বলে মনে হলেও ইরানের ভেতরে ক্ষমতা গ্রহণের মতো ‘প্রয়োজনীয় জনসমর্থন’ পাহলভি আদৌ অর্জন করতে পারবেন কি না সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, চলমান বিক্ষোভের কারণে তেহরানের সরকার পতনের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে তিনি যোগ করেন, বাস্তবতা হলো যে কোনো সরকারই ব্যর্থ হতে পারে।

ট্রাম্প আরও বলেন, ‘সরকার পতন হোক বা না হোক, সময়টা খুবই আকর্ষণীয় হতে যাচ্ছে।’

সাম্প্রতিক বিক্ষোভ দমনে গত বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) থেকে ইরানে ইন্টারনেট সেবা বন্ধ রয়েছে। এতে সাম্প্রতিক আন্দোলনের তথ্য প্রকাশ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে বলে অভিযোগ করে পশ্চিমা বিশ্ব। ২০২২ সালের পর এটিই দেশটির ইসলামি সরকারের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় আন্দোলন বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, তীব্র মুদ্রাস্ফীতির কারণে বর্তমানে ইরানে যে বিক্ষোভ চলছে তা শুরু হয়েছে গত ২৮ ডিসেম্বর। সম্প্রতি ইরানের জাতীয় মুদ্রা রিয়ালের রেকর্ড অবমূল্যায়ন ও নিত্যপণ্যের দাম বেড়ে যাওয়া দেশটির গ্রান্ড বাজার এলাকার ব্যবসায়ীরা প্রথমে বিক্ষোভ শুরু করে, যা পরে সরকারবিরোধী আন্দোলনে রূপ নেয়। বর্তমানে ডলার–রিয়াল বিনিময় হার ১ ডলারে ১ লাখ ৪৫ হাজার রিয়ালে পৌঁছেছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইরানের এ বিক্ষোভে হতাহত ও গ্রেফতারের সরকারি কোনো পরিসংখ্যান প্রকাশ না হলেও যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক অধিকার সংগঠন এইচআরএএনএর তথ্য অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত কমপক্ষে ৫৪৪ জন নিহত ও এক হাজারের বেশি আহত হয়েছে। এছাড়া ১০ হাজার ৬৮১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে সংস্থাটি দাবি করেছে।

সূত্র: দ্য গার্ডিয়ান

