বৈশ্বিক পরিস্থিতি অবনতির দিকে যাচ্ছে: পুতিন
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সতর্ক করে বলেছেন, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ক্রমশ অবনতির দিকে যাচ্ছে। পুরোনো সংঘাতগুলো আবার তীব্র হচ্ছে এবং নতুন নতুন সংকটপূর্ণ অঞ্চল তৈরি হচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।
বৃহস্পতিবার(১৫ জানুয়ারি) ৩০টিরও বেশি দেশের নতুন রাষ্ট্রদূতদের কাছ থেকে পরিচয়পত্র গ্রহণ উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন পুতিন। বক্তব্যে তিনি বৈশ্বিক নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জের কথা তুলে ধরে বলেন, আন্তর্জাতিক সহযোগিতাই মানবজাতির টেকসই উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির অন্যতম প্রধান ভিত্তি।
পুতিন বলেন, শান্তি সহজে আসে না। প্রতিদিন তা গড়ে তুলতে হয়। শান্তির জন্য প্রয়োজন প্রচেষ্টা, দায়িত্ববোধ এবং সচেতন সিদ্ধান্ত। বিশেষ করে বর্তমান সময়ে এর গুরুত্ব আরও স্পষ্ট, যখন আন্তর্জাতিক অঙ্গনের পরিস্থিতি ক্রমেই অবনতি হচ্ছে—এ বিষয়ে কেউ দ্বিমত করবে না। পুরোনো সংঘাতগুলো তীব্র হচ্ছে এবং নতুন গুরুতর সংকট তৈরি হচ্ছে।
তিনি আরও বলেন, আধুনিক বিশ্বে কূটনীতি ও সমঝোতার প্রচেষ্টা ক্রমে একতরফা ও বিপজ্জনক পদক্ষেপের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হচ্ছে।
পুতিনের বলেন, বিশ্বজুড়ে বহু দেশ তাদের সার্বভৌম অধিকার লঙ্ঘনের শিকার হচ্ছে, বিশৃঙ্খলা ও আইনহীনতার মধ্যে পড়ছে এবং নিজেদের রক্ষা করার মতো শক্তি ও সম্পদের অভাবে ভুগছে।
রুশ প্রেসিডেন্ট আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার আহ্বান জানিয়ে বৈশ্বিক সম্প্রদায়ের সব সদস্যকে একটি আরও ন্যায়সঙ্গত বহুমুখী বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলার পক্ষে সমর্থন দেওয়ার অনুরোধ জানান।
বক্তব্যে ইউক্রেন যুদ্ধের কথাও উল্লেখ করেন পুতিন। তিনি বলেন, ইউক্রেন ঘিরে সৃষ্ট সংকট ছিল রাশিয়ার বৈধ স্বার্থ দীর্ঘদিন ধরে উপেক্ষা করার সরাসরি ফল। আমাদের নিরাপত্তা হুমকির মুখে ফেলা এবং ন্যাটোকে রাশিয়ার সীমান্তের দিকে এগিয়ে নেওয়ার সচেতন নীতি এর জন্য দায়ী, যা আমাদের দেওয়া প্রকাশ্য প্রতিশ্রুতির পরিপন্থি।
একই সঙ্গে পুতিন ইউক্রেনে দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রতি রাশিয়ার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।
সূত্র: আরটি
এমএসএম