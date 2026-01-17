  2. আন্তর্জাতিক

মমতার অভিযোগ

বিজেপিশাসিত রাজ্যে বাংলায় কথা বললেই অত্যাচার হচ্ছে

পশ্চিমবঙ্গ প্রতিনিধি পশ্চিমবঙ্গ প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ১২:২১ পিএম, ১৭ জানুয়ারি ২০২৬
বিজেপিশাসিত রাজ্যে বাংলায় কথা বললেই অত্যাচার হচ্ছে
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী

ভারতে বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলোতে বাংলায় কথা বললেই পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। তার দাবি, আসাম, রাজস্থান, মধ্য প্রদেশ, দিল্লি, বিহারের মতো রাজ্যগুলো নির্যাতনে শিকার হচ্ছেন বাংলাভাষীরা।

আর কয়েক মাস পর পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশিত হবে। তার আগে শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) শিলিগুড়ি মাটিগাড়ায় মহাকাল মন্দির শিলান্যাস করেন মমতা ব্যানার্জী। সেই অনুষ্ঠান থেকেই এমন মন্তব্য করেন তিনি।

আরও পড়ুন>>
ওদের থেকে দিল্লি কেড়ে নেবো: মমতা
বাংলায় কথা বললেই বাংলাদেশি তকমা দিচ্ছে, অভিযোগ মমতার
সীমান্ত অঞ্চলে বাসিন্দাদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে বিএসএফ: মমতা

কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করে মমতা বলেন, আজ বাংলায় কথা বললে পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে। বিজেপির রাজ্যগুলো করছে। কেন? আমরা তো করি না। আপনারা কেন অত্যাচার করছেন?

তিনি বলেন, আসাম, রাজস্থান, মধ্য প্রদেশ, দিল্লি, বিহারে গেলেই মারা হচ্ছে। কেন? পেটানো কোনো ধর্ম হয় না। জীবন ফিরিয়ে দেওয়াই ধর্ম। গান্ধীজি বলেছেন, ঈশ্বর, আল্লাহ তেরে নাম সবকো সুমতি দে ভগবান।

ডিডি/কেএএ/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।