মমতার অভিযোগ
বিজেপিশাসিত রাজ্যে বাংলায় কথা বললেই অত্যাচার হচ্ছে
ভারতে বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলোতে বাংলায় কথা বললেই পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। তার দাবি, আসাম, রাজস্থান, মধ্য প্রদেশ, দিল্লি, বিহারের মতো রাজ্যগুলো নির্যাতনে শিকার হচ্ছেন বাংলাভাষীরা।
আর কয়েক মাস পর পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশিত হবে। তার আগে শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) শিলিগুড়ি মাটিগাড়ায় মহাকাল মন্দির শিলান্যাস করেন মমতা ব্যানার্জী। সেই অনুষ্ঠান থেকেই এমন মন্তব্য করেন তিনি।
কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করে মমতা বলেন, আজ বাংলায় কথা বললে পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে। বিজেপির রাজ্যগুলো করছে। কেন? আমরা তো করি না। আপনারা কেন অত্যাচার করছেন?
তিনি বলেন, আসাম, রাজস্থান, মধ্য প্রদেশ, দিল্লি, বিহারে গেলেই মারা হচ্ছে। কেন? পেটানো কোনো ধর্ম হয় না। জীবন ফিরিয়ে দেওয়াই ধর্ম। গান্ধীজি বলেছেন, ঈশ্বর, আল্লাহ তেরে নাম সবকো সুমতি দে ভগবান।
