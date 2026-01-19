‘মৃত্যুশয্যায়’ বৈশ্বিক সহযোগিতা: জাতিসংঘ মহাসচিব

‘মৃত্যুশয্যায়’ বৈশ্বিক সহযোগিতা: জাতিসংঘ মহাসচিব
বৈশ্বিক সহযোগিতা এখন ‘মৃত্যুশয্যায়’ এবং এ সহযোগীতার ক্ষেত্রগুলো দুর্বল করে দেওয়ার জন্য কাজ করছে ‘পাওয়ারফুল ফোর্সেস’। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার ৮০তম বার্ষিকী উপলক্ষে লন্ডনে দেওয়া এক ভাষণে মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস এমন মন্তব্য করেছেন।
তিনি বলেছেন, বর্তমান বিশ্ব বাস্তবিক অর্থেই আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে আছে।
লন্ডনের মেথডিস্ট সেন্ট্রাল হলে দেওয়া এই ভাষণটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। কারণ ঠিক এই স্থানেই ৮০ বছর আগে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
ভাষণে গুতেরেস জলবায়ু সংকট, নিয়ন্ত্রণহীন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিস্তার, বৈশ্বিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা এবং দ্রুত বাড়তে থাকা প্রতিরক্ষা খাতের ব্যয়কে বৈশ্বিক ঐক্যের প্রধান হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।
গুতেরেস জানিয়েছেন, গত বছর বিশ্বজুড়ে সামরিক ব্যয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ দশমিক ৭ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই ব্যয় যুক্তরাজ্যের বর্তমান বৈদেশিক সহায়তা বাজেটের চেয়ে ২০০ গুণ বেশি এবং দেশটির মোট অর্থনীতির প্রায় ৭০ শতাংশের সমান।
জলবায়ু পরিস্থিতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যখন বিশ্ব একের পর এক সর্বোচ্চ তাপমাত্রার রেকর্ড ভাঙছে তখন জীবাশ্ম জ্বালানি কোম্পানিগুলোর মুনাফা বাড়তেই থাকছে। পাশাপাশি সাইবার জগতের অ্যালগরিদম মিথ্যা তথ্য ও ঘৃণা ছড়াচ্ছে যা কর্তৃত্ববাদী শাসকদের জন্য নতুন নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হয়ে উঠছে।
জাতিসংঘ মহাসচিব আরও বলেছেন, ‘শক্তিশালী দেশ ও নেতাদের মধ্যে এক ধরনের দায়মুক্তির সংস্কৃতি এবং শূন্য-সমষ্টির মানসিকতা ছড়িয়ে পড়ছে যা বৈশ্বিক সহযোগিতাকে কার্যত মৃত্যুশয্যায় নিয়ে যাচ্ছে।’
আন্তর্জাতিক আইন ও বৈশ্বিক ঐক্য রক্ষায় সম্মিলিত উদ্যোগের ওপর জোর দিয়ে দেশগুলোকে একতরফা নীতি পরিহার করে বহুপাক্ষিকতার পথে ফেরার আহ্বান জানিয়েছেন গুতেরেস।
উল্লেখ্য, জাতিসংঘ মহাসচিব হিসেবে আন্তোনিও গুতেরেসের মেয়াদ শেষ হবে ২০২৬ সালে।
সূত্র: এএফপি
