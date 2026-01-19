সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১৯ জানুয়ারি ২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১৯ জানুয়ারি ২০২৬
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
আফ্রিকার ‘আজীবন শাসকরা’ কীভাবে ক্ষমতায় টিকে থাকেন?
উগান্ডার রাজধানী কাম্পালার পাহাড়ি নাসাকেরো এলাকায় অবস্থিত স্টেট হাউস হলো দেশটির প্রত্যেক প্রেসিডেন্টের জন্য তৈরি সরকারি বাসভবন। তবে গত চার দশকের বেশি সময় ধরে সেখানে বসবাস করছেন একজনই—ইওয়েরি মুসেভেনি। গত ১৫ জানুয়ারির নির্বাচনে আবারও জয়ী হয়ে টানা সপ্তমবারের মতো ক্ষমতায় বসছেন তিনি।
নোবেল পুরস্কার পাইনি, তাই শুধু শান্তি নিয়ে ভাবতে বাধ্য নই: ট্রাম্প
নোবেল শান্তি পুরস্কার না পাওয়ার হতাশার সঙ্গে গ্রিনল্যান্ড দখলের হুমকিকে যুক্ত করলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী ইয়োনাস গার স্টোরেকে পাঠানো এক ব্যতিক্রমী চিঠিতে ট্রাম্প বলেন, আটটি যুদ্ধ থামানোর পরেও তাকে নোবেল পুরস্কার না দেওয়ায় তিনি আর কেবল ‘শান্তি’ নিয়ে ভাবতে বাধ্য নন।
গ্রিনল্যান্ড ইস্যু/ট্রাম্পের হুমকি ‘ব্ল্যাকমেইল’ বলে পাল্টা শুল্ক আরোপের পথে ইইউ
গ্রিনল্যান্ড দখলের প্রচেষ্টার বিরোধিতা করায় ইউরোপের আটটি দেশের ওপর ২৫ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এ ঘটনাকে ‘ব্ল্যাকমেইল’ আখ্যা দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পাল্টা শুল্ক আরোপ এবং সবচেয়ে কঠোর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার বিবেচনা করছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)।
ইরানে হামলা না চালাতে ট্রাম্পকে কোনো পরামর্শ দেয়নি সৌদি
ইরানে সাম্প্রতিক বিক্ষোভের প্রেক্ষাপটে দেশটিতে হামলা না চালাতে যুক্তরাষ্ট্রকে পরামর্শ দেওয়ার বিষয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে সৌদি আরব। ইরানে হামলা না চালাতে মার্কিন প্রশাসনের এমন দাবি জোরালোভাবে অস্বীকার করেছে সৌদি আরব।
ইরানকে ‘সামলাতে’ রওয়ানা দিয়েছে মার্কিন রণতরী
ইরানের সাম্প্রতিক সরকারবিরোধী বিক্ষোভ স্তিমিত হলেও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে উত্তেজনা এখনো তুঙ্গে। ইরানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে মধ্যপ্রাচ্যের দিকে রওনা দিয়েছে বিমানবাহী অত্যাধুনিক মার্কিন রণতরী ‘ইউএসএস আব্রাহাম লিংকন’।
ডাল আমদানিতে ভারতের ‘অন্যায্য’ শুল্কে যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষোভ, ট্রাম্পকে চিঠি
ভারত–যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে চলমান আলোচনায় নতুন করে জটিলতা তৈরি করতে পারে ডাল আমদানি শুল্ক ইস্যু। ভারত যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করা ডালের ওপর ৩০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করায় ক্ষোভ প্রকাশ করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে চিঠি দিয়েছেন অন্তত দুইজন রিপাবলিকান সিনেটর।
বাংলাদেশি ট্রলারসহ ২৪ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে ভারত
বাংলাদেশি ট্রলারসহ ২৪ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে ভারতের কোস্টগার্ড। জব্দ ট্রলারটির নাম এফবি সাফওয়ান। আটক বাংলাদেশি জেলেদের পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
কাশ্মীরে মসজিদে-মাদরাসা সংশ্লিষ্টদের তথ্য নিচ্ছে মোদী সরকার
ভারতশাসিত কাশ্মীরের প্রধান শহর শ্রীনগরে মসজিদগুলো নিয়ে পুলিশের নতুন তথ্যসংগ্রহ কার্যক্রম ঘিরে ব্যাপক উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, এই উদ্যোগের মাধ্যমে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ওপর রাষ্ট্রীয় নজরদারি আরও বাড়ানো হচ্ছে।
খামেনির ওপর হামলা পূর্ণ মাত্রার যুদ্ধ ঘোষণার শামিল: ইরানের হুঁশিয়ারি
ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনিকে লক্ষ্য করে যে কোনো হামলাকে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণার শামিল বলে সতর্ক করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান। রোববার (১৮ জানুয়ারি) তিনি এই হুঁশিয়ারি দেন।
স্পেনে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় নিহত ২১
স্পেনের দক্ষিণাঞ্চলে দ্রুতগতির ট্রেনের ভয়াবহ সংঘর্ষে অন্তত ২১ জন নিহত ও ৭৩ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। স্থানীয় সময় সোমবার (১৯ জানুয়ারি) সন্ধ্যা ৬টা ৫০ মিনিটের দিকে কোরদোবা শহরের আদামুজ এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। কর্তৃপক্ষ আশঙ্কা করছে, নিহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।
