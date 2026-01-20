সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ২০ জানুয়ারি ২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ২০ জানুয়ারি ২০২৬
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
দক্ষিণ গাজা খালি করার নির্দেশ ইসরায়েলের
অক্টোবরে কার্যকর হওয়া যুদ্ধবিরতির পর প্রথমবারের মতো গাজার দক্ষিণাঞ্চলে বসবাসকারী ডজনখানেক ফিলিস্তিনি পরিবারকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) স্থানীয় বাসিন্দা ও হামাস সূত্র জানায়, ইসরায়েলি সেনাবাহিনী তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকা সম্প্রসারণ করছে।
ভারতীয় বিমানের ওপর নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ বাড়ালো পাকিস্তান
পাকিস্তান আরও এক মাসের জন্য ভারতীয় নিবন্ধিত বিমানগুলোর জন্য তাদের আকাশসীমা ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা বাড়িয়েছে। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই নিষেধাজ্ঞা ২০২৬ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) পাকিস্তান এয়ারপোর্টস অথরিটি (পিএএ) এ তথ্য জানিয়েছে।
ট্রাম্পের কারণে নতুন জোট ও বাণিজ্য অংশীদার খুঁজছে কানাডা
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পররাষ্ট্রনীতি আরও আগ্রাসী ও অনিশ্চিত হয়ে ওঠায় কানাডার মতো দেশগুলোর জন্য নতুন জোট ও বাণিজ্য অংশীদার গড়ে তোলার বিষয়টি এখন জরুরি হয়ে উঠেছে।
শিশুদের জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিষিদ্ধ করছে যুক্তরাজ্য
শিশুদের অনলাইন নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অস্ট্রেলিয়ার মতো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিষিদ্ধ করার বিষয়টি বিবেচনা করছে যুক্তরাজ্য সরকার।
ইরানে বিক্ষোভকারীদের বিচার শুরু, ইন্টারনেট ‘ব্ল্যাকআউট’ বহাল
ইরানে সাম্প্রতিক সরকারবিরোধী বিক্ষোভে গ্রেফতার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির হুঁশিয়ারি দিয়েছিলো খামেনি প্রশাসন। ট্রাম্পের হুমকি সত্ত্বেও আটক ব্যক্তিদের শাস্তি দেওয়ার সে সিদ্ধান্ত বহাল রেখেছে ইরান। একই সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের বিচারের কার্যক্রম শুরু হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।
ভারতের সঙ্গে যুদ্ধের পর পাকিস্তানি অস্ত্রের চাহিদা বেড়েছে
ভারতের সঙ্গে গত বছর যুদ্ধের কারণে পাকিস্তানের যুদ্ধবিমান, ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্রগুলো ‘যুদ্ধপরীক্ষিত’ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এরপর দেশটির প্রতিরক্ষা উৎপাদন শিল্প এখন তুমুল ব্যস্ত সময় পার করছে। এরই মধ্যে বিভিন্ন দেশ পাকিস্তানি অস্ত্র কেনার ব্যাপারে আগ্রহ দেখাচ্ছে।
হাঙরের হামলার পর অস্ট্রেলিয়ায় বহু সৈকত বন্ধ
হাঙরের একের পর এক হামলার ঘটনার পর অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস (এনএসডব্লিউ) রাজ্যের উপকূলে ডজনের বেশি সৈকত সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। গত সপ্তাহ থেকে এখন পর্যন্ত সেখানে অন্তত চারটি হাঙরের হামলার ঘটনা ঘটেছে।
ফ্রান্সের ওপর ২০০ শতাংশ শুল্ক আরোপের হুমকি ট্রাম্পের
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ফ্রান্সের ওপর ২০০ শতাংশ শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছেন। ফ্রান্স প্রস্তাবিত গাজাবিষয়ক বোর্ড অব পিস-এ যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে পারে এমন ইঙ্গিতের পরই এই হুমকি দেন ট্রাম্প। প্রস্তাবিত এই বোর্ডে যোগ না দিলে ফরাসি ওয়াইন ও শ্যাম্পেনের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করা হবে বলে জানান ট্রাম্প।
‘বোর্ড অব পিস’-এ যোগ দিতে পুতিনকে আমন্ত্রণ ট্রাম্পের
দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর জাতিগত নিধন ও ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের শিকার ফিলিস্তিনে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ‘বোর্ড অব পিস’ গঠন করেছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। যুক্তরাষ্ট্র-নেতৃত্বাধীন এ বোর্ডে যোগ দিতে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।
গ্রিনল্যান্ড দখলে নিলে ইতিহাসে জায়গা করে নেবেন ট্রাম্প: রাশিয়া
গ্রিনল্যান্ড দখলে নিলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি বিশ্ব ইতিহাসেও স্মরণীয় হয়ে থাকবেন বলে মন্তব্য করেছে রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের দপ্তর ক্রেমলিন।
বাগযুদ্ধ নয়, গ্রিনল্যান্ডে এবার সামরিক প্লেন পাঠালেন ট্রাম্প
গ্রিনল্যান্ড অধিগ্রহণ নিয়ে একের পর এক হুমকি ও বিতর্কিত মন্তব্য করে যাচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে এবার আর বাগযুদ্ধ নয় বরং ডেনমার্কের ওপর নতুন করে চাপ সৃষ্টি করতে গ্রিনল্যান্ডের ঘাঁটিতে সামরিক প্লেন মোতায়েন করছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন নর্থ আমেরিকান অ্যারোস্পেস ডিফেন্স কমান্ড (নোরাড)–এর অধীনে থাকা একটি সামরিক উড়োজাহাজ পাঠিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন।
এমএসএম