বিশ্ববাজারে সোনার দাম আরও বাড়লো

বিশ্ববাজারে সোনার দাম আরও বাড়লো
গ্রিনল্যান্ড ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটোর মধ্যে উত্তেজনা বাড়ায় বিনিয়োগকারীরা নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে সোনার দিকে ঝুঁকেছেন। এর ফলে বুধবার (২১ জানুয়ারি) সোনার দাম ইতিহাসে প্রথমবারের মতো প্রতি আউন্স ৪ হাজার ৮০০ ডলারের ওপরে উঠে যায়।
স্পট মার্কেটে সোনার দাম ২.১ শতাংশ বেড়ে প্রতি আউন্স ৪ হাজার ৮৬২.৪৬ ডলারে দাঁড়ায়। এর আগে লেনদেনের এক পর্যায়ে দাম রেকর্ড ৪ হাজার ৮৬৫.৭৩ ডলারে পৌঁছায়।
ক্যাপিটাল ডটকমের সিনিয়র মার্কেট বিশ্লেষক কাইল রডা বলেন, সপ্তাহের শেষ দিকে ইউরোপীয় দেশগুলোর ওপর শুল্ক আরোপ এবং গ্রিনল্যান্ড দখলের চেষ্টা জোরদার করার বিষয়ে ট্রাম্পের পদক্ষেপের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর আস্থা কমে গেছে। সোনার এই উত্থান বৈশ্বিক ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা নিয়ে বিনিয়োগকারীদের উদ্বেগই প্রতিফলিত করছে।
মঙ্গলবার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, গ্রিনল্যান্ডের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার লক্ষ্যে তিনি পিছু হটবেন না। তিনি প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগের সম্ভাবনাও নাকচ করেননি এবং ন্যাটো মিত্রদের কড়া ভাষায় সমালোচনা করেন। পরে তিনি বলেন, আমরা এমন একটি সমাধানে পৌঁছাবো, যাতে ন্যাটো খুবই খুশি থাকবে এবং আমরাও খুশি থাকবো।
এদিকে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ বলেন, ইউরোপ কোনোভাবেই হুমকি বা দাদাগিরির কাছে নতি স্বীকার করবে না। দাভোসে তিনি গ্রিনল্যান্ড দখলের শর্তে ইউরোপের ওপর কঠোর শুল্ক আরোপের হুমকির তীব্র সমালোচনা করেন।
হোয়াইট হাউজের গ্রিনল্যান্ড সংক্রান্ত হুমকির পর যুক্তরাষ্ট্রের সম্পদে ব্যাপক বিক্রির চাপ তৈরি হওয়ায় ডলার সূচক প্রায় এক মাসের সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসে।
এদিকে স্পট রুপার দাম ০.১ শতাংশ কমে প্রতি আউন্স ৯৪.৪৮ ডলারে দাঁড়ায়, যদিও মঙ্গলবার এটি রেকর্ড ৯৫.৮৭ ডলারে উঠেছিল।
সূত্র: রয়টার্স
এমএসএম