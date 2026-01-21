  2. আন্তর্জাতিক

ভারতে এবার পুকুরে ভেঙে পড়লো বিমানবাহিনীর প্লেন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:২০ পিএম, ২১ জানুয়ারি ২০২৬
ভারতে পুকুরে ভেঙে পড়লো বিমানবাহিনীর প্লেন/ ছবি: হিন্দুস্তান টাইমস

ভারতে এবার পুকুরে ভেঙে পড়লো বিমানবাহিনীর প্লেন। বুধবার (২১ জানুয়ারি) উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে একটি পুকুরে বিধ্বস্ত হয় প্রশিক্ষণ প্লেনটি।

দুর্ঘটনার পরপরই উদ্ধার অভিযান শুরু হয়। প্লেনে থাকা দুই পাইলট নিরাপদে বের হতে সক্ষম হন এবং পরে তাদের উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ভারতীয় বিমানবাহিনী।

বিমানবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়, নিয়মিত প্রশিক্ষণ উড্ডয়নের সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে। এতে কোনো বেসামরিক হতাহতের ঘটনা ঘটেনি এবং মাটিতে থাকা কোনো সম্পত্তিরও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

দুর্ঘটনাস্থলের ভিডিওতে দেখা যায়, প্লেনটির ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে এবং কিছু অংশে আগুন জ্বলছিল। অন্য একটি ভিডিওতে পাইলটদের বের হয়ে আসার দৃশ্যও ধরা পড়েছে।

ভারতে পাইলট প্রশিক্ষণ ও প্লেন পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ঝুঁকির বিষয়টি আবারও সামনে এনেছে এই দুর্ঘটনা। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশটির বিভিন্ন স্থানে এ ধরনের বেশ কয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটেছে।

গত নভেম্বরে দুবাই এয়ার শোতে উড্ডয়নের সময় ভারতীয় বিমানবাহিনীর তেজস যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়ে পাইলট নিহত হন, যা ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেয়।

এর আগে, চেন্নাইয়ের তাম্বারামের কাছে নিয়মিত প্রশিক্ষণ মিশনের সময় একটি পিলাটাস পিসি–৭ প্রশিক্ষণ প্লেন দুর্ঘটনায় পড়ে। একই বছরের মার্চ মাসে হরিয়ানার পাঞ্চকুলার কাছে কারিগরি ত্রুটির কারণে একটি জাগুয়ার যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়।

ভারতীয় বিমানবাহিনী জানিয়েছে, সর্বশেষ দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত চলছে।

সূত্র: ইন্ডিয়া টুডে
কেএএ/

