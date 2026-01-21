বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম
সম্মেলনে ভেনেজুয়েলার তেল নিয়ে ট্রাম্পের সাবলীল স্বীকারোক্তি
দুই ঘণ্টা বিলম্বে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দিয়ে ভেনেজুয়েলার তেল নিয়ে ভাবলেশহীন মন্তব্য করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। দাভোষে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে বিশ্ব নেতাদের সামনে দাঁড়িয়ে সাবলীল ভাষায় বলে দিলেন, মাদুরো সরকারের পতনের পরে যুক্তরাষ্ট্র ভেনেজুয়েলা থেকে ‘মাত্র’ ৫০ মিলিয়ন ব্যারেল তেল সংগ্রহ করেছে।
ট্রাম্প বলেন, ‘ভেনেজুয়েলা খুব দ্রুত গতিতে আগের ২০ বছরের তুলনায় আরও বেশি অর্থ উপার্জন করবে।’
তবে ভেনেজুয়েলার তেল নিয়ে ট্রাম্পের এমন হালকা বক্তব্য ঘিরে সামাজিক মাধ্যমে সমালোচনা শুরু হয়েছে। অনেক মনে করছেন, ট্রাম্পের অপরাধবোধহীন এই বক্তব্য বিশবের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে প্রথা বিরোধী ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিষয়বস্তুতে পরিণত করেছে।
জানা গেছে, ভেনেজুয়েলার তেল লেনদেনের সঙ্গে জড়িত কোম্পানির নাম ভিটল।
আন্তর্জাতিক তেল ও কমোডিটি ট্রেডিং-এ ফার্মটির সিনিয়র তেল ট্রেডার জন অ্যাডিসন ট্রাম্পের পুনর্নির্বাচন প্রচারে প্রায় ৬ মিলিয়ন ডলার ডোনেশন করেছিলেন। ভেনেজুয়েলার তেল বিক্রয়ের এ চুক্তিটির মূল্য আনুমানিক ২৫০ মিলিয়ন ডলার।
এদিকে বুধবার (২১ জানুয়ারি) প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে নির্ধারিত সময়ের দুই ঘন্টা পর জুরিখ বন্দরে অবতরণ করেছে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে বহন করা বিমান এয়ার ফোর্স ওয়ান।
এদিকে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) বার্ষিক সম্মেলনে প্রকাশিত এক খোলা চিঠিতে সমতার বিশ্ব গড়তে ধনীদের ওপর বেশি বেশি কর আরোপের জন্যে বিভিন্ন দেশের সরকারের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে। সুইজারল্যান্ডের দাভোসে ডব্লিউইএফ-এর বার্ষিক সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
সূত্র: দ্য গার্ডিয়ান
কে এম