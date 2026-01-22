বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন ছাড়াই বইমেলার উদ্বোধন করলেন মমতা
বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন ছাড়াই কলকাতার ৪৯তম বই মেলার উদ্বোধন করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। তবে বাংলাদেশ ছাড়াও এবারের মেলায় অংশগ্ৰহণ করছে না যুক্তরাষ্ট্র।
চলতি বছরের কলকাতার ৪৯তম কলকাতার আন্তর্জাতিক বইমেলায় অংশগ্রহণ করবে ব্রিটেন, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, পেরু, জাপান, ফ্রান্স, কলম্বিয়াসহ ২০টি দেশ।
১৯৯৬ সালে থেকে বাংলাদেশ কলকাতায় আন্তর্জাতিক বইমেলায় অংশগ্রহণ করে আসছে। এই নিয়ে পরপর দুই বছর ধরে কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করছে না।
গত বছরেও ৪৮ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায়ও ছিল না বাংলাদেশের কোনো স্টল। এবারের ৪৯ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায়ও থাকছে না বাংলাদেশের প্যাভেলিয়ন।
মেলার আয়োজক গিল্ডের সাধারণ সম্পাদক ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বাংলাদেশ থাকছে না এবারের মেলায়। তবে বাংলাদেশের সাহিত্য, কবিদের লেখা বই কোনো স্টল বিক্রি করলে তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই, যে কেউ বিক্রি করতে পারে।
বৃহস্পতিবার ২২ জানুয়ারি মেলার উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী।৪৯ বার কাঠের হাতুড়ির বারি মেরে মেলার উদ্বোধন করেন তিনি। মেলা চলবে ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।
মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী বলেন, ৫০তম বই মেলার আগে ৫০ এর ডাক শুরু হয়ে গেলো। বলতে পারেন বইমেলা আমাদের আবেগ আমাদের সংস্কৃতি। বিশেষ করে এটা বিশ্ব সাহিত্যের মিলন মেলায় পরিণত হয়। বইপ্রেমী সকলকে অভিনন্দন জানাই।
