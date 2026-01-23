ত্রিদেশীয় বৈঠক
যুদ্ধ বন্ধে ইউক্রেনকে ‘দনবাস’ ছাড়ার শর্ত রাশিয়ার
যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় চলমান ত্রিদেশীয় বৈঠকে যুদ্ধ বন্ধের জন্য ইউক্রেনকে চূড়ান্ত শর্ত দিয়েছে রাশিয়া। শর্ত হচ্ছে- ইউক্রেনকে পূর্বাঞ্চলীয় দনবাস অঞ্চল থেকে তাদের সেনা প্রত্যাহার করতে হবে।
২০২২ সালে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় প্রথমবারের ত্রিদেশীয় বৈঠক চলছে। শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবিতে একসঙ্গে ত্রিপক্ষীয় আলোচনায় বসেছে ইউক্রেন, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র।
এ বৈঠকের বিষয়ে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি জানিয়েছেন, আলোচনা দুই দিন ধরে চলবে। তবে ট্রাম্পের ২৮ দফা শান্তি প্রস্তাবের নিজেদের কয়েকটি অঞ্চল ছেড়ে দেওয়া শর্তের বিষয়ে বৈঠকের আগে থেকেই দ্বিমত জানিয়েছিলেন জেলেনস্কি।
এদিকে যুদ্ধ বন্ধের নিজ অবস্থানে স্থির আছে রাশিয়া।
বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেন, ‘ডনবাস অঞ্চল থেকে ইউক্রেন ও ইউক্রেনীয় সশস্ত্র বাহিনীকে সরে যেতে হবে-এ বিষয়ে রাশিয়ার অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হবে না। তাদের সেখান থেকে সেনা প্রত্যাহার করতেই হবে।’
যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার দূতদের প্রস্তাবিত ২৮ দফা শান্তি পরিকল্পনাটি গাজা যুদ্ধবিরতির ধাঁচে তৈরি, যার লক্ষ্য রাশিয়ার পূর্ণমাত্রার আগ্রাসন বন্ধ করা। পরিকল্পনায় রাশিয়ার বহু দাবি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা কিয়েভ বহুবার প্রত্যাখ্যান করেছিল।
প্রস্তাব অনুযায়ী, ইউক্রেনের ক্রিমিয়া, লুহান্সক ও দোনেৎস্ক অঞ্চলকে ‘কার্যত রুশ ভূখণ্ড’ হিসেবে স্বীকৃতি দেবে যুক্তরাষ্ট্রসহ বহু পক্ষ। পরিকল্পনায় ইউক্রেনের সামরিক বাহিনীর আকার সীমিত করার কথা বলা হয়েছে ও ধীরে ধীরে মস্কোর ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের প্রস্তাব রয়েছে।
