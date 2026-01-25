  2. আন্তর্জাতিক

ইউক্রেন-রাশিয়ার সরাসরি আলোচনা ছিল ‘বড় পদক্ষেপ’: মার্কিন কর্মকর্তা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:০৬ এএম, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬
ভ্লাদিমির পুতিন এবং ভলোদিমির জেলেনস্কি/ফাইল ছবি: এএফপি

আবুধাবিতে ইউক্রেন এবং রাশিয়ার প্রতিনিধিদের মধ্যে সরাসরি শান্তি আলোচনা ‘বড় পদক্ষেপ’ ছিল বলে জানিয়েছেন এক মার্কিন কর্মকর্তা। শনিবার ওই মার্কিন কর্মকর্তা বলেন, উভয় পক্ষই আগামী সপ্তাহে আবার দেখা করতে সম্মত হয়েছে। খবর এএফপির। 

ওই কর্মকর্তা আরও বলেন, আমি মনে করি সকলকে একত্রিত করা একটি বড় পদক্ষেপ ছিল। আমি মনে করি এটি এই সত্যের একটি নিশ্চিতকরণ যে, আজ পর্যন্ত অনেক অগ্রগতি হয়েছে।

২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়ার পূর্ণমাত্রার সামরিক আগ্রাসন শুরুর পর প্রথমবারের মতো ইউক্রেন, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সরাসরি আলোচনা হয়েছে। তবে ইউক্রেনের ভূখণ্ড নিয়ে ক্রেমলিন কঠোর অবস্থান বজায় রাখছে। ফলে কিয়েভের ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করলেও ডোনাল্ড ট্রাম্প আদৌ যুদ্ধবিরতি করাতে পারবেন কি না সে বিষয়টি স্পষ্ট নয়।

শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) আবুধাবিতে হওয়া এই আলোচনা যুদ্ধ শুরুর পর তিন পক্ষের মধ্যে অনুষ্ঠিত সবচেয়ে উচ্চপর্যায়ের পরিচিত বৈঠক। এই বৈঠক এমন এক সময়ে হচ্ছে, যখন গ্রিনল্যান্ড দখলের বিষয়ে ট্রাম্পের দাবিতে ইউক্রেনের পশ্চিমা মিত্রদের মধ্যে টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়েছে, আর একই সঙ্গে রুশ হামলায় বেসামরিক জ্বালানি অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ইউক্রেন কঠিন শীত পার করছে।

এদিকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেছেন, তিন পক্ষ আলোচক পর্যায়ে বৈঠকে বসেছে এবং এ ধরনের ফরম্যাট অনেকদিন পর প্রথমবারের মতো হচ্ছে। সাংবাদিকদের পাঠানো এক ভয়েস নোটে তিনি বলেন, কিয়েভের প্রতিনিধি দল কি করতে হবে তা জানে।

রাশিয়া তাদের প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছে সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা জিআরইউ-এর প্রধান অ্যাডমিরাল ইগর কস্ত্যুকভের নেতৃত্বে, যা ইঙ্গিত দেয় যে আলোচনার মূল ফোকাস রাজনৈতিক নয়, বরং সামরিক বিষয়।

