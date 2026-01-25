  2. দেশজুড়ে

ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে বাসের ধাক্কায় পিকআপচালক নিহত

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি মুন্সিগঞ্জ
প্রকাশিত: ১১:৩৬ এএম, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬
ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে বাসের ধাক্কায় পিকআপচালক নিহত
দুর্ঘটনার পরে ঘটনাস্থলে উদ্ধার কার্যক্রম চালায় পুলিশ

ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের ধলেশ্বরী ব্রিজের ঢালে (টোল প্লাজার কাছে) পিকআপের পেছনে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দ্রুতগতির বাসের ধাক্কায় পিকআপ চালক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও একজন।

শনিবার (২৪ জানুয়ারি) দিনগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলার কুচিয়ামুড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও হাঁসাড়া হাইওয়ে থানা পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ঢাকাগামী একটি মুরগীবাহী পিকআপের পেছনে, দ্রুতগতির অজ্ঞাত একটি যাত্রীবাহী বাস ধাক্কা দিলে পিকআপটি উল্টে যায়।

এসময় পিকআপের চালক ঘটনাস্থলে মারা যান। আহত হন পিকআপে থাকা অপর একজন। পরে খবর পেয়ে হাঁসাড়া হাইওয়ে থানা পুলিশের সদস্যরা নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে থানা নিয়ে যান। অপরজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে ঢাকা মেডিকেলে পাঠানো হয়।
এ ঘটনায় নিহত চালকের নাম পরিচয় তাৎক্ষণিক জানাতে পারেনি পুলিশ।

বিষয়টি নিশ্চিত করে, হাঁসাড়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এটিএম মাহমুদুল হক বলেন, ঢাকামুখী দ্রুতগতির একটি বাস মুরগিবাহী পিকআপের পেছনে ধাক্কা দিলে পিকআপটি উল্টে যায়। এসময় পিকআপ চালক মারা যান। অজ্ঞাত বাসটি শনাক্তের কাজ করছি। নিহতের পরিচয় এখনো পাওয়া যায়নি। নিহতের মরদেহ হাঁসাড়া হাইওয়ে থানায় আছে। অপর আহত একজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পাঠানো হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, নামপরিচয় শনাক্ত হলে নিহতের মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

শুভ ঘোষ/এমএন/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।