প্রবল ঝড়ে অন্ধকার গ্রিনল্যান্ড: পানি ও ইন্টারনেট সরবরাহ ব্যাহত

প্রবল ঝড়ে অন্ধকার গ্রিনল্যান্ড: পানি ও ইন্টারনেট সরবরাহ ব্যাহত
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নানা হুমকি-ধামকির মধ্যেই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কবলে পড়েছে বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপ গ্রিনল্যান্ড। দ্বীপটির রাজধানী নুক-এ প্রবল ঝড়ো হাওয়ার কারণে ব্যাপক বিদ্যুৎ বিভ্রাট দেখা দিয়েছে। এতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে দ্বীপটির ইন্টারনেট ব্যবস্থা।
এছাড়া পানি সংকটের খবর পাওয়া গেছে। শনিবার (২৪ জানুয়ারি) রাতে হঠাৎ করে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে প্রায় পুরো শহর অন্ধকারে ডুবে যায়।
দেশটির রাষ্ট্রীয় বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহকারী সংস্থা জানিয়েছে, প্রধান জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের সঞ্চালন লাইনে ত্রুটি দেখা দেওয়ায় এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।
শনিবার (২৪ জানুয়ারি) স্থানীয় সময় রাত প্রায় ১০টা ৩০ মিনিটে একযোগে নুক শহরের বিভিন্ন এলাকা বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নগরবাসীরা ব্ল্যাকআউটের বিষয়টি জানাতে শুরু করেন। পরে গ্রিনল্যান্ডের প্রভাবশালী দৈনিক সারমিটসিয়াক এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।
রাষ্ট্রীয় বিদ্যুৎ সংস্থা জানিয়েছে, তীব্র ঝোড়ো বাতাসের কারণে রাজধানী নুক-এ বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রধান উৎস বুকসেফিয়র্ড জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনে ‘লাইন ত্রুটি’ দেখা দেয়। ফলে পুরো বিতরণ ব্যবস্থা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। জরুরি বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু করে ধাপে ধাপে বিদ্যুৎ পুনরুদ্ধারের কাজ শুরু করা হয়েছে।
বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সরাসরি প্রভাব পড়ে নগরবাসীর দৈনন্দিন জীবনে। কয়েকটি এলাকায় পানির পাম্প বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পানি সরবরাহ বিঘ্নিত হয়। একই সঙ্গে ইন্টারনেট ও মোবাইল নেটওয়ার্কেও সংযোগ সমস্যা দেখা দেয়, যা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে।
রাষ্ট্রীয় বিদ্যুৎ সংস্থার সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী, রোববার (২৫ জানুয়ারি) ভোর সাড়ে তিনটার মধ্যে নুক শহরের বেশ কিছু এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ পুনরায় চালু করা সম্ভব হয়েছে। শহরটির মোট জনসংখ্যা প্রায় ২০ হাজার। তবে পুরো ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণভাবে স্বাভাবিক করতে আরও সময় লাগতে পারে বলে জানানো হয়। এ কারণে নাগরিকদের অপ্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে।
সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে আন্তর্জাতিক রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে ডেনমার্কের আধা-স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল গ্রিনল্যান্ড। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বীপটি দখলের আগ্রহ প্রকাশ করার পর থেকেই বিষয়টি বিশ্বজুড়ে আলোচনার কেন্দ্রে গ্রিনল্যান্ড। বিশেষ করে আর্কটিক অঞ্চলের কৌশলগত অবস্থান ও বিপুল খনিজ সম্পদের কারণে গ্রিনল্যান্ডের গুরুত্ব বেড়েছে।
সূত্র: আল-জাজিরা
কে এম