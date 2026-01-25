যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণবাদী হামলার শিকার ফ্লোরিডার কংগ্রেসম্যান
যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণবিদ্বেষী হামলার শিকার হয়েছেন দেশটির ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের কংগ্রেসম্যান ম্যাক্সওয়েল আলেকসান্দ্রো ফ্রস্ট। উটাহের সিন্ড্যান্স ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল চলাকালীন শারীরিক হেনস্তার শিকার হন ফ্রস্ট।
ফ্রস্ট শনিবার (২৪ জানুয়ারি) এক্সে দেওয়া এক পোস্টে লিখেছেন, গত রাতেই সিন্ড্যান্স ফেস্টিভ্যালে একজন ব্যক্তি আমাকে আঘাত করলো এবং বললো ট্রাম্প আমাকে ডিপোর্ট করবেন। তারপরে তিনি আমাকে ঘাড়ে ঘুষ মারলেন। তিনি মদ্যপ অবস্থায় বর্ণবাদী মন্তব্য করে দৌড়ে পালালেও তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
২৯ বছর বয়সী ফ্রস্ট প্রথম আফ্রো-কিউবান এবং জেনারেশন জেডের সদস্য হিসেবে কংগ্রেসে নির্বাচিত হন। তিনি অনুষ্ঠানের নিরাপত্তা কর্মী এবং পার্ক সিটি পুলিশের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।
পার্ক সিটি পুলিশ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, হামলাকারীর নাম ক্রিস্টিয়ান ইয়ং। চুরি এবং দুইটি আক্রমণের অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
পুলিশের কমিউনিটি আউটরিচ লেফটেন্যান্ট ড্যানিয়েল স্নেলসনের বরাতে জানানো হয়েছে, হাই ওয়েস্ট স্যালুন-এ ঘটনার তদন্তে পুলিশ ঘটনার স্থানে পৌঁছে জানতে পারে যে ইয়ং আগেই নিমন্ত্রণপত্র ছাড়া পার্টিতে ঢুকতে চেয়েছিলেন। প্রবেশ করতে না পেরে তিনি ফ্রস্ট এবং একটি মহিলা অতিথিকে আঘাত করেন।
সূত্র: দ্য গার্ডিয়ান
কে এম