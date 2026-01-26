যুক্তরাষ্ট্রে ৮ যাত্রী নিয়ে বিধ্বস্ত প্রাইভেট জেট প্লেন

যুক্তরাষ্ট্রে ৮ যাত্রী নিয়ে বিধ্বস্ত প্রাইভেট জেট প্লেন
যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মেইন রাজ্যের ব্যাংগর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে একটি বেসরকারি জেট প্লেন বিধ্বস্ত হয়েছে। বিমানটিতে মোট আটজন যাত্রী ছিলেন। রোববার (২৫ জানুয়ারি) রাতে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে।
ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফএএ) জানিয়েছে, বিধ্বস্ত বিমানটি বোমবার্ডিয়ার চ্যালেঞ্জার-৬০০ মডেলের। এটি স্থানীয় সময় রাত ৭ টা ৪৫ মিনিটে ব্যাংগর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে উড্ডয়ন করার সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। এফএএ ও ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্টেশন সেফটি বোর্ড (এনটিএসবি) দুর্ঘটনার তদন্ত কাজ পরিচালনা করবে।
বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ সামাজিক মাধ্যমে জানিয়েছে, অতিমার্জেন্টি পরিস্থিতির কারণে রানওয়ে বন্ধ। দয়া করে বিমানবন্দরে আসবেন না। উদ্ধারকারীদের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে।
এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল অডিও অনুসারে, ব্যাংগরের রানওয়ে ৩৩-এ বিমানটিকে উড্ডয়ন অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল কিন্তু হঠাৎ করে সব ট্রাফিক বন্ধ করা হয়।
এ দুর্ঘটনার শিকার হওয়া যাত্রীদের অবস্থা সম্পর্কে এখনো কিছু জানা যায়নি। বিমানটি হিউস্টন ভিত্তিক একটি কোম্পানির নামে নিবন্ধিত।
সূত্র: আনাদোলু এজেন্সি
