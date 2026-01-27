সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ২৭ জানুয়ারি ২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ২৭ জানুয়ারি ২০২৬
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
নির্বাচন মানেই কি অর্থনীতির অস্থিরতা?
নির্বাচনের সময় কেন হঠাৎ বাজারে অস্থিরতা বাড়ে, বিনিয়োগ কেন থমকে যায়—এই প্রশ্ন নতুন নয়। সাধারণত ভোটের আগে অর্থনীতিতে কৃত্রিম চাঙাভাব দেখা যায়, আর ভোট শেষে শুরু হয় কঠোর বাস্তবতা। অর্থনীতিবিদরা একে ‘পলিটিক্যাল বিজনেস সাইকেল’ বলে অভিহিত করে থাকেন।
চাকরির আশায় রাশিয়া গিয়ে যেভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে বাংলাদেশিরা
চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে রাশিয়ায় নেওয়ার পর বাংলাদেশি শ্রমিকদের যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হচ্ছে। এমন ভয়াবহ তথ্য উঠে এসেছে সংবাদমাধ্যম অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি)-এর এক অনুসন্ধানে।
ভারতে নিপাহ ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ায় এশিয়ার বিমানবন্দরগুলোতে কড়াকড়ি
ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে প্রাণঘাতী নিপাহ ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে উদ্বেগ তৈরি করেছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় কয়েকটি দেশ তাদের বিমানবন্দর ও স্থলবন্দরে যাত্রী স্ক্রিনিং জোরদার করেছে।
ইরানের শীর্ষ কর্মকর্তাদের ওপর হামলা চালাতে পারে যুক্তরাষ্ট্র
ইরানের শীর্ষ কর্মকর্তাদের লক্ষ্য করে ‘নির্ভুল হামলা’ চালানোর বিষয়টি বিবেচনা করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এই হামলা চলতি সপ্তাহেই হতে পারে, তবে পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে সময় পরিবর্তন হতে পারে।
হামলা হলে কঠোর ও চূড়ান্ত জবাব দেওয়ার হুঁশিয়ারি ইরানের
ইরানের ডেপুটি স্পিকার হামিদরেজা হাজিবাবাই বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র যদি ইরানের ওপর সামরিক হামলা চালায়, তাহলে তার দেশ কঠোর ও চূড়ান্ত জবাব দেবে।
ডলারের আধিপত্য কি শেষের পথে?
বিশ্ব অর্থনীতিতে দীর্ঘদিনের প্রভাবশালী মুদ্রা মার্কিন ডলারের আধিপত্যের দিন কি শেষের পথে—এই প্রশ্ন নতুন করে সামনে এসেছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিকল্প মুদ্রা ব্যবস্থার প্রসার, বিশেষ করে গ্লোবাল সাউথ ও ব্রিকস জোটের দেশগুলোর উদ্যোগ সেই আলোচনাকে আরও জোরালো করেছে।
৫ লাখ অবৈধ অভিবাসীকে সুখবর দিলো স্পেন, পাচ্ছেন যেসব সুবিধা
স্পেনের বামপন্থি সরকার প্রায় ৫ লাখ অবৈধ অভিবাসীকে বৈধ মর্যাদা দেওয়ার একটি পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে। মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) এক ডিক্রির মাধ্যমে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যা ইউরোপের অনেক দেশের কঠোর অভিবাসন নীতির বিপরীত পথে হাঁটার ইঙ্গিত।
অস্ট্রেলিয়ায় তীব্র তাপপ্রবাহ, ছড়িয়ে পড়ছে ভয়াবহ দাবানল
তীব্র তাপপ্রবাহের মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব অস্ট্রেলিয়ায় ভয়াবহ দাবানল ছড়িয়ে পড়ায় মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) বাসিন্দাদের এলাকা ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছে ফায়ার সার্ভিস।
ভারত ও ইইউয়ের ঐতিহাসিক চুক্তি, শুল্ক কমছে গাড়ি-বস্ত্রপণ্যে
দীর্ঘদিনের অপেক্ষার পর ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) একটি ঐতিহাসিক বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত করেছে। মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) উভয় পক্ষ এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অনিশ্চিত সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে এই চুক্তিকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।
মিয়ানমারের জাতীয় নির্বাচনে জয়ের দাবি সেনা-সমর্থিত দলের
মিয়ানমারের সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভের দাবি করেছে দেশটির সেনা-সমর্থিত ইউনিয়ন সলিডারিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি (ইউএসডিপি)। সোমবার (২৬ জানুয়ারি) দলটি এই দাবি জানায়।
কেএএ/