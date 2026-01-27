ফরিদপুরে শতাধিক আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীর বিএনপিতে যোগদান

ফরিদপুরে শতাধিক আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীর বিএনপিতে যোগদান
ফরিদপুর-২ আসনের ভাঙ্গা উপজেলার ঘারুয়া ইউনিয়নের আওয়ামী লীগের (কার্যক্রম নিষিদ্ধ) সভাপতি মতিউর রহমান, সহসভাপতি বাদল মুন্সীসহ শতাধিক নেতা-কর্মী বিএনপিতে যোগদান করেছেন।
মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) বিকেলে উপজেলার ঘারুয়া ইউনিয়নের গঙ্গাধরদী গ্রামে মতিউর রহমানের বাড়িতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ফরিদপুর-৪ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী শহিদুল ইসলাম বাবুলের হাতে ফুলের তোড়া দিয়ে তারা বিএনপিতে যোগদান করেন।
এসময় শহিদুল ইসলাম বাবুল বলেন, ‘বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান আমাকে এক বছর আগে এই আওয়ামী লীগের ঘাঁটিতে নির্বাচন করার জন্য পাঠিয়েছেন। আমি নেতাকে বলেছিলাম, এত লড়াই-সংগ্রাম করে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে এসেছি, সামনে সুদিন আসছে। আমাকে আওয়ামী লীগের অধ্যুষিত এলাকায় আবারও যুদ্ধ করতে পাঠালেন। নেতা বলেছিলেন, পলি মাটিতে সবাই ফসল ফলাতে পারে কিন্তু পাথরের মধ্যে বা মরুভূমিতে ফসল ফলানোটাই হচ্ছে প্রকৃত কর্মী।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমি তার নির্দেশ নিয়ে আপনাদের কাছে এসেছি। হাজার হাজার নেতাকর্মী এখন বিএনপিতে এসেছেন। আমি যেখানে যাই সেখানেই শত শত নেতাকর্মীর উপস্থিতি দেখে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ি। মানুষ আমাকে এত ভালোবাসে, মানুষের ভালোবাসায় আমি ঘুমাতেও পারি না। অনেক সময় ফজরের নামাজের পরে আমাকে ঘুমাতে হয়। এভাবে মানুষের ভালোবাসা নিয়েই বেঁচে থাকতে চাই।’
এন কে বি নয়ন/এসআর/জেআইএম