  2. আন্তর্জাতিক

ইসরায়েলি টিকটকারের হাতে মানবাধিকার কর্মীদের হেনস্তার ভিডিও ভাইরাল

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৩৭ পিএম, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬
ইসরায়েলি টিকটকারের হাতে মানবাধিকার কর্মীদের হেনস্তার ভিডিও ভাইরাল
টিকটকার রই স্টার/ছবি: সামাজিক মাদ

ইসরায়েলের চরম ডানপন্থি একজ টিকটকারের নাম রই স্টার। গত সপ্তাহে পশ্চিম তীরের একটি বাড়িতে জোরপূর্বক প্রবেশ করে মানবাধিকার কর্মীদের হেনস্থা ও হুমকি দিয়েছেন। এ ঘটনায় তার সমালোচনা করেছে খোদ ইসরায়েলি জনগণ।

একটি ভিডিওতে দেখা যায়, তিনি রাস আল-আউজা এলাকায় একটি বাড়িতে ঢুকে পড়েন এবং সেখানে অবস্থানরত কর্মীদের সঙ্গে আগ্রাসী আচরণ করেন।

ভিডিওতে দেখা যায়, কর্মীরা তাকে জানাচ্ছিলেন, তিনি ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে অনধিকার প্রবেশ করছেন এবং তাকে চলে যেতে বলা হয়। তবে স্টার সেই আহ্বান উপেক্ষা করে ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়েন।

এ সময় তিনি পেপার স্প্রে হাতে নিয়ে এক কর্মীকে উদ্দেশ করে প্রশ্ন করেন, তুমি কি এখানে শান্তির জন্য এসেছ? না যুদ্ধের জন্য?

স্টার আরও বলেন, যদি তুমি যুদ্ধ চাও, তাহলে যুদ্ধই পাবে।

এর আগে তিনি পথ আটকানোর চেষ্টা করা একাধিক কর্মীর ওপর পেপার স্প্রে ব্যবহার করেন বলেও ভিডিওতে দেখা যায়।

ঘটনাটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। পশ্চিম তীরে বসতি ও রাজনৈতিক উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে এই ঘটনা নতুন করে উদ্বেগ বাড়িয়েছে।

সূত্র:দ্য জেরুজালেম পোস্ট

কেএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।