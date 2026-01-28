গোপনে কথোপকথন রেকর্ড
মামলা নিষ্পত্তিতে ৬৮ মিলিয়ন ডলার দিচ্ছে গুগল
গোপনে ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত কথোপকথন শোনা ও রেকর্ডের অভিযোগে হওয়া মামলার নিষ্পত্তিতে ৬৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দিতে সম্মত হয়েছে গুগল। ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত কথা-বার্তা শোনা ও রেকর্ড করেছে গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট ।
ক্যালিফোর্নিয়ার একটি ফেডারেল আদালতে গত ২৩ জানুয়ারি দায়ের করা মামলায় অভিযোগ করা হয়, ব্যবহারকারীর সম্মতি ছাড়াই গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট সক্রিয় হয়ে ব্যক্তিগত কথোপকথন রেকর্ড করে এবং সেগুলো গুগলের সার্ভারে পাঠিয়েছে।
মামলার নথিতে বলা হয়, অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইসে গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট সাধারণত হেই গুগল/ওকে গুগল কমান্ড শোনার পরই সক্রিয় হওয়ার কথা। তবে অনেক ক্ষেত্রে এটি অনিচ্ছাকৃতভাবে চালু হয়ে যায় এবং ব্যবহারকারীর অজান্তেই ব্যক্তিগত আলাপচারিতা রেকর্ড হয়।
এই অভিযোগের বিষয়টি স্বীকার করেছে গুগল। তবে গুগল দাবি করেছে, ভুলবশত সক্রিয় হওয়া অ্যাসিস্ট্যান্টের মাধ্যমে ব্যক্তিগত কথোপকথন সংগ্রহ ও পাঠানো হয়েছে, যা ব্যবহারকারীর গোপনীয়তার লঙ্ঘন।
গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট গুগল ফোন, স্মার্ট স্পিকার, ল্যাপটপ, ট্যাবলেট ও ওয়্যারলেস হেডফোনসহ বিভিন্ন ডিভাইসে ব্যবহৃত হয়।গুগল জানিয়েছে, দীর্ঘ আইনি লড়াই এড়াতেই তারা এই অর্থ পরিশোধে রাজি হয়েছে। তবে এই সমঝোতা এখনো যুক্তরাষ্ট্রের জেলা বিচারক বেথ ল্যাবসন ফ্রিম্যানের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।
চলতি মাসের শুরুতে একই ধরনের অভিযোগে অ্যাপলও ৯৫ মিলিয়ন ডলার দিয়ে একটি ক্লাস-অ্যাকশন মামলা নিষ্পত্তি করতে সম্মত হয়। সেখানে অভিযোগ ছিল, অ্যাপলের ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট সিরি ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত কথোপকথন শুনে গোপনীয়তা লঙ্ঘন করেছে।
সূত্র: আনাদোলু এজেন্সি
কে এম