সৌদি আরবের আকাশচুম্বী ‘মুকাব’ প্রকল্পের কাজ স্থগিত
সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে নির্মাণাধীন বিশাল আকাশচুম্বী ভবন ‘মুকাব’ প্রকল্পের কাজ স্থগিত করা হয়েছে। প্রকল্পটির অর্থায়ন ও বাস্তবায়নযোগ্যতা পুনর্মূল্যায়নের অংশ হিসেবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিষয়টি সম্পর্কে জানেন এমন চার ব্যক্তির বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।
প্রাথমিক পরিকল্পনা অনুযায়ী, ‘মুকাব’ ছিল ৪০০ মিটার দৈর্ঘ্য ও ৪০০ মিটার প্রস্থের একটি ধাতব ঘনক। এর ভেতরে একটি গম্বুজে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা–নির্ভর বিশাল ডিসপ্লে স্থাপনের কথা ছিল, যা বিশ্বের সবচেয়ে বড় বলে দাবি করা হয়েছিল। দর্শনার্থীরা ভবনের ভেতরে থাকা ৩০০ মিটারের বেশি উচ্চতার ধাপযুক্ত কাঠামো বা জিগুরাট থেকে এই ডিসপ্লে দেখতে পারতেন।
তবে বর্তমানে প্রকল্পটির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। মাটি খনন ও পাইলিংয়ের কাজের বাইরে সব ধরনের নির্মাণ কার্যক্রম স্থগিত রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট তিনজন। যদিও আশপাশের রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান থাকবে।
রয়টার্সের সূত্রগুলোর মধ্যে রয়েছেন প্রকল্প উন্নয়ন–সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং সৌদি আরবের সার্বভৌম তহবিল পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডের (পিআইএফ) অভ্যন্তরীণ আলোচনার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা।
এ বিষয়ে পিআইএফ, সৌদি সরকার এবং নিউ মুরাব্বা প্রকল্প কর্তৃপক্ষের কাছে মন্তব্য জানতে চাইলে তারা রয়টার্সের অনুরোধে সাড়া দেয়নি।
রিয়েল এস্টেট পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নাইট ফ্র্যাঙ্কের হিসাব অনুযায়ী, নিউ মুরাব্বা জেলা উন্নয়ন প্রকল্পের মোট ব্যয় হতে পারে প্রায় ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা জর্ডানের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) সমান। এখন পর্যন্ত অনুমোদিত প্রকল্পগুলোর মূল্য প্রায় ১০০ মিলিয়ন ডলার।
প্রাথমিক পরিকল্পনায় নিউ মুরাব্বা জেলা ২০৩০ সালের মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। তবে নতুন করে সময়সূচি পরিবর্তন করে এটি ২০৪০ সালের মধ্যে শেষ করার কথা বলা হচ্ছে।
সরকারি হিসাবে, এই উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১ লাখ ৪ হাজার আবাসিক ইউনিট নির্মাণের পরিকল্পনা ছিল। পাশাপাশি এর মাধ্যমে সৌদি আরবের মোট দেশজ উৎপাদনে প্রায় ১৮০ বিলিয়ন সৌদি রিয়াল যুক্ত হওয়ার কথা ছিল এবং ২০৩০ সালের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৩ লাখ ৩৪ হাজার কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল।
সূত্র: আরব নিউজ
কেএএ/