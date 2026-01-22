সুর বদলালেন ট্রাম্প, বললেন জোর করে গ্রিনল্যান্ড দখল করবো না
গ্রিনল্যান্ড দখল নিয়ে হঠাৎ সুর বদলালেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইউরোপীয় দেশগুলোর ওপর শুল্ক আরোপের হুমকি প্রত্যাহার করার পাশাপাশি তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন, জোর করে গ্রিনল্যান্ড দখলের কোনো পরিকল্পনা নেই এবং সামরিক শক্তি ব্যবহারের পথেও যাবেন না।
বুধবার (২১ জানুয়ারি) দাভোসে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের বার্ষিক সম্মেলনের ফাঁকে ন্যাটোর মহাসচিব মার্ক রুটের সঙ্গে বৈঠকের পর ট্রাম্প জানান, গ্রিনল্যান্ড ও আর্কটিক অঞ্চল ঘিরে ভবিষ্যৎ সহযোগিতার জন্য একটি ‘ফ্রেমওয়ার্কে’ দুই পক্ষ একমত হয়েছে। এই সমঝোতার পরই ইউরোপের বিরুদ্ধে প্রস্তাবিত শুল্ক আরোপ থেকে সরে আসেন তিনি।
নিজের মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প বলেন, ‘এই সমাধান বাস্তবায়িত হলে এটি যুক্তরাষ্ট্র এবং ন্যাটোর সব দেশের জন্যই ভালো হবে।’
তবে ওই ফ্রেমওয়ার্কের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেননি তিনি। দাভোসে সাংবাদিকদের সামনে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে ট্রাম্প শুধু বলেন, আলোচনায় ‘নিরাপত্তা, খনিজ সম্পদ এবং আরও নানা বিষয়’ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ন্যাটো মহাসচিব মার্ক রুটেও চুক্তির নির্দিষ্ট দিকগুলো নিয়ে স্পষ্ট কিছু বলেননি। গ্রিনল্যান্ডের সার্বভৌমত্ব ডেনমার্কের হাতেই থাকবে কি না—এই প্রশ্ন এড়িয়ে তিনি বলেন, আর্কটিক অঞ্চলের সামগ্রিক নিরাপত্তা কীভাবে জোরদার করা যায়, সেটিই আলোচনার মূল বিষয়।
ন্যাটোর এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, ডেনমার্ক, গ্রিনল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আলোচনা চলবে। আলোচনার লক্ষ্য হবে, রাশিয়া ও চীন যেন অর্থনৈতিক বা সামরিকভাবে গ্রিনল্যান্ডে কোনো প্রভাব বিস্তার করতে না পারে।
গত কয়েক সপ্তাহ ধরে ক্রমাগত গ্রিনল্যান্ড দখলের হুমকি দিয়ে আসছিলেন ট্রাম্প। এমনকি ফেব্রুয়ারি থেকে ডেনমার্কসহ কয়েকটি ইউরোপীয় দেশের ওপর ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ এবং জুন থেকে তা বাড়িয়ে ২৫ শতাংশ করার ঘোষণাও দিয়েছিলেন তিনি। এসব হুমকিতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের সম্পর্ক কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে উত্তপ্ত পর্যায়ে পৌঁছায়।
তবে বুধবার সাংবাদিকদের সামনে ট্রাম্প বলেন, ‘অনেকে ভেবেছিল আমি বলপ্রয়োগ করবো। কিন্তু আমার সেটি করার দরকার নেই। আমি তা চাইও না। আমি বলপ্রয়োগ করবো না।’
একই সঙ্গে তিনি আবারও দাবি করেন, গ্রিনল্যান্ড যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যেতে চান।
ডেনমার্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী লার্স লোক্কে রাসমুসেন ট্রাম্পের ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, ‘দিনের শুরুটা যেভাবে হয়েছিল, শেষটা তার চেয়ে অনেক ভালো হলো।’ তবে তিনি স্পষ্ট করে বলেন, গ্রিনল্যান্ডের ওপর ডেনমার্কের সার্বভৌমত্ব একটি ‘রেড লাইন’।
‘যুক্তরাষ্ট্র গ্রিনল্যান্ডের মালিক হবে, এটা কখনোই হতে পারে না,’ স্থানীয় সংবাদমাধ্যমকে বলেন রাসমুসেন।
সূত্র: আল-জাজিরা
