এনসিপির নির্বাচনি ইশতেহারে প্রাধান্য পাবে যেসব বিষয়

এনসিপির নির্বাচনি ইশতেহারে প্রাধান্য পাবে যেসব বিষয়
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য ইশতেহার ঘোষণা করতে যাচ্ছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) বিকেল ৩টায় রাজধানীর হোটেল লেকশোর গ্র্যান্ডের লা ভিটা হলে ‘তারুণ্য ও মর্যাদার ইশতেহার’ তুলে ধরবেন দলের নেতারা।
এনসিপি জানায়, দেশ ও জনগণের কল্যাণে দলের ভাবনা, লক্ষ্য ও কর্মপরিকল্পনা আগামীকাল আনুষ্ঠানিকভাবে ইশতেহারের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হবে।
জুলাই অভ্যুত্থানের পর আত্মপ্রকাশ করা এ দলের ইশতেহার প্রকাশ নিয়ে এরই মধ্যে বিভিন্ন জল্পনা-কল্পনা রয়েছে। ইশতেহারের মাধ্যমে দলটি কোন কোন বিষয়ে অগ্রাধিকার দিচ্ছে, তা নজরে আসবে।
দলের একাধিক সূত্র জাগো নিউজকে জানিয়েছে, গত বছরের ৩ আগস্ট কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে এনসিপি নতুন বাংলাদেশের ইশতেহার ঘোষণা করেছিল। ওই ২৪ দফা ইশতেহারের বিষয়বস্তু এবার নির্বাচনি ইশতেহারে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে।
এর মধ্যে রয়েছে- জুলাই অভ্যুত্থানের স্বীকৃতি ও বিচার, গণতন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সংস্কার, ন্যায়ভিত্তিক বিচারব্যবস্থা ও আইন সংস্কার, সেবামুখী প্রশাসন ও দুর্নীতি দমন, জনবান্ধব আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, গ্রাম পার্লামেন্ট ও স্থানীয় সরকার প্রবর্তন, স্বাধীন গণমাধ্যম ও শক্তিশালী নাগরিক সমাজ, সার্বজনীন স্বাস্থ্য, শিক্ষানীতি প্রণয়ন এবং গবেষণা, উদ্ভাবন ও তথ্যপ্রযুক্তি বিপ্লব।
ইশতেহারে আরও অন্তর্ভুক্ত থাকবে সব ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মর্যাদা নিশ্চিত করা, নারীর নিরাপত্তা, অধিকার ও ক্ষমতায়ন, মানবকেন্দ্রিক ও কল্যাণমুখী অর্থনীতি, যুবকদের কর্মসংস্থান, বহুমুখী বাণিজ্য ও শিল্পায়ন নীতি, টেকসই কৃষি ও খাদ্য সার্বভৌমত্ব, শ্রমিক ও কৃষকের অধিকার, জাতীয় সম্পদ ব্যবস্থাপনা, নগরায়ণ, পরিবহন ও আবাসন পরিকল্পনা।
দলীয় সূত্র জানায়, জলবায়ু সহনশীলতা ও নদী-সমুদ্র রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখা, প্রবাসী বাংলাদেশের মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করা, বাংলাদেশমুখী পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন এবং জাতীয় প্রতিরক্ষা কৌশল সম্পর্কেও ইশতেহারে গুরুত্ব দেওয়া হবে।
