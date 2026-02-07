ইরানের সঙ্গে বাণিজ্য, ১৫ প্রতিষ্ঠান-১৪ জাহাজের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা
ইরানের সঙ্গে তেলের বাণিজ্য করা ১৫টি প্রতিষ্ঠান এবং ১৪টি জাহাজের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর এ তথ্য জানিয়েছে। শুক্রবার মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর জানিয়েছে, ইরানি পেট্রোলিয়াম, পেট্রোলিয়াম পণ্য এবং পেট্রোকেমিক্যাল পণ্যের অবৈধ বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ১৫টি প্রতিষ্ঠান এবং ১৪টি ছায়া নৌবহরের জাহাজের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। খবর রয়টার্সের।
শুক্রবার মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, তেহরানের শাসকগোষ্ঠী বিদেশে সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করতে এবং তার নাগরিকদের দমন করতে যে রাজস্ব প্রবাহ ব্যবহার করে, তা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য একাধিক ব্যক্তি এবং জাহাজকে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।
এই পদক্ষেপের অংশ হিসেবে, পররাষ্ট্র দপ্তর ১৪টি ছায়া নৌবহরকে ইরানি পেট্রোলিয়াম, পেট্রোলিয়াম পণ্য এবং পেট্রোকেমিক্যাল পণ্য পরিবহনে জড়িত হিসেবে চিহ্নিত করছে। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর ইরানে উৎপাদিত অপরিশোধিত তেল, পেট্রোলিয়াম পণ্য বা পেট্রোকেমিক্যাল পণ্যের ব্যবসা করছে এমন ১৫টি প্রতিষ্ঠান এবং সেই সঙ্গে দুইজন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করছে।
যুক্তরাষ্ট্রের দাবি বারবার ইরান সরকার তার নিজস্ব নাগরিকদের নিরাপত্তার চেয়ে তাদের অস্থিতিশীল আচরণকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, যেমনটি শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের ওপর শাসকগোষ্ঠীর গণহত্যার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানের অপরিশোধিত তেল, পেট্রোলিয়াম পণ্য এবং পেট্রোকেমিক্যাল পণ্য পরিবহন এবং অধিগ্রহণের সঙ্গে জড়িত জাহাজ এবং ব্যবসায়ীদের নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখবে, যা শাসকগোষ্ঠীর আয়ের প্রাথমিক উৎস।
এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শুক্রবার একটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষরের পর বলেছেন, তিনি ইরানের সঙ্গে বাণিজ্য করা দেশগুলোর ওপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করতে পারেন। ওই আদেশে কত শতাংশ হারে শুল্ক আরোপ করা হবে তা বলা হয়নি। তবে উদাহরণ হিসেবে ২৫ শতাংশ শুল্কের কথা বলা হয়েছে।
এতে বলা হয়েছে, ইরান থেকে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে কোনো পণ্য বা সেবা ক্রয়, আমদানি বা অন্য কোনোভাবে সংগ্রহ করা হলে- এমন যেকোনো দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করা পণ্যের ওপর এই শুল্ক প্রযোজ্য হবে।
টিটিএন