সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
সুদানে আরএসএফের ড্রোন হামলায় ৮ শিশুসহ নিহত ২৪
সুদানে বাস্তুচ্যুত পরিবার বহনকারী একটি গাড়িতে ড্রোন হামলা চালিয়েছে আধাসামরিক বাহিনী র্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ)। এতে অন্তত ২৪ জন নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে আটজন শিশু রয়েছে, যাদের মধ্যে দুইজনই নবজাতক।
ক্ষেপণাস্ত্র শিল্প নিয়ে কোনো আলোচনা হবে না: ইরান
ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি বলেছেন, দেশের ক্ষেপণাস্ত্র শিল্প নিয়ে কখনোই কোনো আলোচনা করা হবে না। তিনি জানান, এটি পুরোপুরি প্রতিরক্ষামূলক বিষয় এবং আলোচনার আওতার বাইরে।
কুপ্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় শিক্ষিকার ওপর ছাত্রের হামলা, ভিডিও ভাইরাল
কুপ্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় শিক্ষিকার ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে তারই সাবেক এক ছাত্রের বিরুদ্ধে। সম্প্রতি এই ঘটনা ঘটেছে ভারতের উত্তর প্রদেশে। ধারালো অস্ত্রের ওই শিক্ষিকার মুখে গুরুতর জখম হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
ইন্দোনেশিয়ায় ৩৯ ভারতীয় নাগরিক গ্রেফতার
ইন্দোনেশিয়ার জনপ্রিয় পর্যটন দ্বীপ বালিতে জুয়াবিরোধী অভিযানে অন্তত ৩৯ জন ভারতীয় নাগরিককে গ্রেফতার করেছে দেশটির পুলিশ।
সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা কমছে, খুশি দুর্নীতিবাজ রাজনীতিকরা
বিশ্বজুড়ে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা দ্রুত কমে যাওয়ায় খুশি দুর্নীতিবাজ রাজনীতিকরা। সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ভুলত্রুটি, পক্ষপাত বা অতিরঞ্জনের অভিযোগ থাকলেও গণতন্ত্র ও জবাবদিহির জন্য স্বাধীন সাংবাদিকতা যে কতটা জরুরি, তা ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে।
৫ বছর বয়সী শিশুকে ফেরত পাঠাতে চায় যুক্তরাষ্ট্র
যুক্তরাষ্ট্র সরকার মিনেসোটায় আটক ৫ বছর বয়সী এক ইকুয়েডোরিয়ান শিশুকে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছে। মার্কিন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ (ডিএইচএস) এ তথ্য জানিয়েছে।
মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন ঘাঁটিতে আঘাত হানবে ইরান: আরাঘচি
ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র যদি ইরানের ভূখণ্ডে হামলা চালায়, তাহলে ইরান ওই অঞ্চলে থাকা মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করবে।
‘জুনের মধ্যে ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধ শেষ করতে চায় যুক্তরাষ্ট্র’
যুক্তরাষ্ট্র জুনের মধ্যে ইউক্রেন এবং রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ শেষ করতে চায় এবং আগামী সপ্তাহে উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনা আয়োজনের প্রস্তাব দিয়েছে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এমন মন্তব্য করেছেন। খবর এএফপির।
গাদ্দাফি পুত্রের শেষ বিদায়ে হাজারো মানুষের ঢল
লিবিয়ার প্রয়াত রাষ্ট্রপ্রধান মুয়াম্মার গাদ্দাফির পুত্র সাইফ আল-ইসলাম গাদ্দাফির জানাজা ও দাফনে হাজার হাজার মানুষ অংশ নিয়েছে। গত ৩ জানুয়ারি সাইফকে গুলি করে হত্যা করা হয়। শুক্রবার (৬ ফেব্রুয়ারি) লিবিয়ার বানি ওয়ালিদ শহরে তার দাফন সম্পন্ন হয়েছে।
লাখ লাখ উটকে পাসপোর্ট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সৌদি
সৌদি আরব ঘোষণা দিয়েছে যে, তারা দেশটির লাখ লাখ উটের জন্য পাসপোর্ট ইস্যু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কর্মকর্তাদের মতে, এই উদ্যোগের মাধ্যমে দেশের মূল্যবান এই প্রাণীগুলোর আরও ভালো ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।
এমএসএম/এএসএম