  2. আন্তর্জাতিক

লেবানন-সিরিয়া সীমান্তে ইসরায়েলের বোমা হামলা, নিহত ৪

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:১৫ এএম, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
লেবানন-সিরিয়া সীমান্তে ইসরায়েলের বোমা হামলা, নিহত ৪
লেবানন-সিরিয়া সীমান্তে ইসরায়েলের বোমা হামলা/ ছবি: এএফপি (ফাইল)

লেবানন এবং সিরিয়া সীমান্তে বোমা হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। লেবাননের জনস্বাস্থ্য বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, লেবাননের সিরিয়া সীমান্তের কাছে ইসরায়েলি বাহিনীর বোমা হামলায় কমপক্ষে চারজন নিহত হয়েছে। খবর আল জাজিরার।

এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, সোমবার ভোরের দিকে ইসরায়েলি বাহিনী বিমান হামলা চালিয়েছে। লেবাননের জাতীয় সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, নিহতদের মধ্যে একজন খালেদ মোহাম্মদ আল-আহমাদ নামের এক সিরীয় নাগরিক।

ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী বিমান হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করে সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে দাবি করেছে যে, লেবাননে ফিলিস্তিনি ইসলামিক জিহাদের (পিআইজে) সদস্যদের লক্ষ্য করে এই হামলা চালানো হয়েছে। তবে তাদের এমন দাবির পক্ষে কোনো প্রমাণ দেখাতে পারেনি দখলদার ইসরায়েল।

ইসরায়েলি সেনাবাহিনী জানিয়েছে, লেবাননের মাজদাল আনজার এলাকায় অভিযান চালানো হয়েছে। তবে পিআইজের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

পিআইজে হলো অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডের একটি সশস্ত্র গোষ্ঠী, যারা ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য গাজায় হামাসের পাশাপাশি ইসরায়েলের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। এটি লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহরও একটি মিত্র গোষ্ঠী। ২০২৩ সালে গাজায় ইসরায়েলের গণহত্যা শুরু হওয়ার পর ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে উত্তর ইসরায়েলে আক্রমণ শুরু করে হিজবুল্লাহ।

ইসরায়েল এবং হিজবুল্লাহ ২০২৪ সালের নভেম্বরে যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছিল। কিন্তু ইসরায়েলি সেনাবাহিনী যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে লেবাননে প্রায় প্রতিদিনই আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে।

জাতিসংঘের মতে, যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হওয়ার পরেও ইসরায়েলি সেনাবাহিনী ১০ হাজারের বেশি বিমান ও স্থল হামলা চালিয়েছে।

জাতিসংঘের অধিকার অফিস গত বছরের নভেম্বরে বলেছিল যে, যুদ্ধবিরতির পর থেকে ইসরায়েলি হামলায় কমপক্ষে ১০৮ জন বেসামরিক হতাহতের বিষয়টি তারা যাচাই করেছে, যার মধ্যে কমপক্ষে ২১ জন নারী এবং ১৬ জন শিশু রয়েছে।

সেই সময়কালে ইসরায়েলি বাহিনী কমপক্ষে ১১ জন লেবানিজ বেসামরিক নাগরিককে অপহরণ করেছে। লেবানন গত মাসে জাতিসংঘে ইসরায়েলি বাহিনীর বারবার যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের অভিযোগ দায়ের করেছে। ইসরায়েলকে আক্রমণ বন্ধ করতে এবং দেশটি থেকে সম্পূর্ণরূপে সরে যেতে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদকে চাপ দেওয়ার আহ্বানও জানানো হয়েছে।

ইসরায়েল শুধু ২০২৫ সালের শেষ তিন মাসেই কমপক্ষে ২০৩৬ বার লেবাননের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করেছে বলে অভিযোগ আনা হয়েছে। ইসরায়েল লেবাননের ভূখণ্ডের পাঁচটি এলাকা দখল করে রেখেছে, ধ্বংসপ্রাপ্ত সীমান্তবর্তী গ্রামগুলো পুনর্গঠনে বাধা দিচ্ছে এবং হাজার হাজার বাস্তুচ্যুত মানুষকে তাদের বাড়িতে ফিরে যেতে বাধা দিচ্ছে।

টিটিএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।