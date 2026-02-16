  2. লাইফস্টাইল

তরুণ তাহিলিয়ানির শাড়িতে লাস্যময়ী দিশা

প্রকাশিত: ১১:৩৬ এএম, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
বলিউড অভিনেত্রী দিশা পাটানি, ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে

বলিউডে ফ্যাশন নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষার সাহস যারা দেখান, তাদের প্রথম সারিতেই থাকেন দিশা পাটানি। ট্রেন্ডের পেছনে না ছুটে, বরং ট্রেন্ড তৈরি করাই যেন তার স্বভাব। সম্প্রতি এক বিশেষ উপস্থিতিতে তিনি আবারও প্রমাণ করলেন শাড়ি মানেই কেবল ঐতিহ্যের ছায়া নয়, এটি আধুনিকতারও এক তীক্ষ্ণ ভাষা। আর সেই ভাষাকে রূপ দিয়েছেন ভারতের বিখ্যাত ডিজাইনার তরুণ তাহিলিয়ানি।

তরুণ তাহিলিয়ানির শাড়িতে লাস্যময়ী দিশাএই লুকে দিশার পরনে ছিল একটি কনসেপ্ট প্রি-ড্রেপড শাড়ি, গাঢ় লালের দীপ্তিতে মোড়া। শাড়িটির গঠন ছিল প্রচলিত ড্রেপ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এর সঙ্গে যুক্ত করসেট-ধাঁচের ব্লাউজ যেন পোশাকটিকে দিয়েছে স্থাপত্যশৈলীর দৃঢ়তা।

তরুণ তাহিলিয়ানির শাড়িতে লাস্যময়ী দিশাকরসেটের নিখুঁত কাঠামো দিশার অবয়বকে করেছে আরও সংজ্ঞায়িত আর নিচের অংশের নরম, প্রবাহমান ভাঁজ যোগ করেছে নারীত্বের কোমলতা। দৃঢ়তা ও স্নিগ্ধতার এই যুগলবন্দিই লুকটিকে করেছে অনন্য।

তরুণ তাহিলিয়ানির শাড়িতে লাস্যময়ী দিশাগাঢ় লাল রঙের নির্বাচন ছিল কৌশলী। এই রং শুধু নজর কাড়ে না, এটি শক্তি, আবেগ ও আত্মবিশ্বাসের প্রতীক। আলো-ছায়ার খেলায় লাল আরও গাঢ় হয়ে উঠেছে, আর দিশার উপস্থিতিকে করেছে প্রায় মঞ্চনাট্যের মতো নাটকীয়। মনে হয়েছে, তিনি শুধু একটি পোশাক পরেননি; তিনি যেন একটি বক্তব্য ধারণ করেছেন।

তরুণ তাহিলিয়ানির শাড়িতে লাস্যময়ী দিশাচুল ছিল স্লিক বেণিতে বাঁধা। এই সরলতা পোশাকের নাটকীয়তাকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে। গয়নার ক্ষেত্রেও অতিরঞ্জন নেই; সোনালি স্টেটমেন্ট দুল ও সূক্ষ্ম নেকপিস লুকটিকে দিয়েছে মৃদু ঝলক। পুরো স্টাইলিংয়ে ছিল পরিশীলিত সংযম, যেখানে পোশাকই মূল আকর্ষণ।

তরুণ তাহিলিয়ানির শাড়িতে লাস্যময়ী দিশাছবিগুলো নিজেই নিজের সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করেন দিশা। পোস্টে ব্যবহার করেন তার সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের একটি গানের অংশ, যা মুহূর্তেই অনুরাগীদের মধ্যে উন্মাদনা তৈরি করে। মন্তব্যের ঘরে ভেসে আসে প্রশংসা কেউ বলেন ‘ফায়ার’, কেউ বা লেখেন ‘মডার্ন দেবী’।

তরুণ তাহিলিয়ানির শাড়িতে লাস্যময়ী দিশাএই উপস্থিতি আবারও মনে করিয়ে দেয়, শাড়ি কেবল উৎসব বা প্রথার পোশাক নয়। সঠিক কাট, ভিন্নধর্মী নির্মাণ আর আত্মবিশ্বাসী উপস্থাপনায় শাড়িও হয়ে উঠতে পারে উচ্চ ফ্যাশনের প্রতীক।

তরুণ তাহিলিয়ানির শাড়িতে লাস্যময়ী দিশাতরুণ তাহিলিয়ানির কল্পনায় আর দিশা পাটানির আত্মবিশ্বাসে শাড়ি যেন নতুন সংজ্ঞা পেলো। এখানে ঐতিহ্য থেমে নেই, বরং সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলেছে।

