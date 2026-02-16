  2. আন্তর্জাতিক

সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:০০ পিএম, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-

রমজান কবে শুরু, কীভাবে দেখা হবে চাঁদ?
সৌদি আরবে পবিত্র রমজান মাস শুরু হতে পারে আগামী বুধবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) অথবা বৃহস্পতিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি)। এটি নতুন চাঁদ দেখার ওপর নির্ভর করবে। সাধারণত, সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে যেদিন রোজা শুরু হয়, বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে হয় তার পরের দিন। সেই হিসাবে, বাংলাদেশে রমজান মাস শুরু হতে পারে আগামী বৃহস্পতিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) অথবা শুক্রবার (২০ ফেব্রুয়ারি)।

ইন্দোনেশিয়া এপ্রিলেই গাজায় পাঠাতে পারে ১ হাজার সেনা
ইন্দোনেশিয়া এপ্রিলের মধ্যেই গাজায় প্রথম দফায় এক হাজার সেনা পাঠাতে প্রস্তুত রয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির সেনাবাহিনী। জাতিসংঘের ম্যান্ডেটপ্রাপ্ত আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা বাহিনীর অংশ হিসেবে এই সেনা মোতায়েন করা হতে পারে।

বিশ্ববাজারে সোনার দাম কমলো
আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার দাম কমেছে। এর মূল কারণ স্থানীয় ছুটির কারণে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের বাজারে লেনদেন কম ছিল। সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) স্পট মার্কেটে প্রতি আউন্স সোনার দাম ১.১ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ৪ হাজার ৯৮৬.৩২ ডলার।

নির্বাচনে জয়ের আশা নেপালের ক্ষমতাচ্যুত ওলির
নেপালের প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা কেপি শর্মা ওলি টানা কয়েক দশক ধরে রাজনীতিতে সক্রিয়। তিনি চারবার দেশটির প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তবে ২০২৫ সালে জেন-জি আন্দোলনের মুখে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন।

প্রকৌশলী থেকে বিলিয়নিয়ার, নেতৃত্ব দিচ্ছেন থ্রিডি ভিশন সেন্সর তৈরিতে
চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে গত আগস্টে অনুষ্ঠিত হয় বিশ্বের প্রথম ওয়ার্ল্ড হিউম্যানয়েড রোবট গেমস। এতে ১৬টি দেশের প্রায় ৫০০ মানবাকৃতির রোবট অংশ নেয়। দৌড়, ফুটবল, নাচ, মার্শাল আর্টসহ ২৬টি ভিন্ন ইভেন্টে প্রতিযোগিতা হয়।

হরমুজ প্রণালীতে সামরিক মহড়া শুরু করেছে ইরান
ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) সোমবার হরমুজ প্রণালীতে ধারাবাহিক সামরিক মহড়া শুরু করেছে বলে রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে। পারস্য উপসাগরের এই সংকীর্ণ জলপথটি বিশ্ব জ্বালানি বাণিজ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নাভালনিকে ‘ডার্ট ফ্রগ’ বিষ দিয়ে হত্যার অভিযোগ অস্বীকার ক্রেমলিনের
রাশিয়ার বিরোধী নেতা অ্যালেক্সেই নাভালনিকে ‘পয়জন ডার্ট ফ্রগ’-এর বিষ দিয়ে হত্যা করা হয়েছে। ইউরোপের পাঁচ দেশের এমন অভিযোগ সরাসরি নাকচ করলো ক্রেমলিন। সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) মস্কো জানায়, এ অভিযোগের কোনো ভিত্তি নেই।

ফিলিস্তিনের বহু এলাকা ইসরায়েলের ‘রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি’ হিসেবে অনুমোদন
ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরের (ওয়েস্ট ব্যাংক) বিস্তীর্ণ এলাকাকে ‘রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি’ হিসেবে নিবন্ধনের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে ইসরায়েল সরকার। ১৯৬৭ সালে অঞ্চলটি দখলের পর এই প্রথম এমন পদক্ষেপ নেওয়া হলো। রোববার (১৫ ফেব্রুয়ারি) ইসরায়েলি সম্প্রচারমাধ্যম কেএএন এমন সংবাদ প্রকাশ করেছে।

পাকিস্তানে পুলিশ স্টেশনের কাছে শক্তিশালী বিস্ফোরণ, বহু হতাহত
পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়ায় একটি পুলিশ স্টেশনের কাছে শক্তিশালী বিস্ফোরণে অন্তত দুইজন নিহত এবং ১৭ জন আহত হয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) বান্নু জেলার মিরিয়ান পুলিশ স্টেশনের কাছে একটি মোটরসাইকেলে রাখা টাইম বোমা বিস্ফোরিত হলে হতাহতের এ ঘটনা ঘটে। নিহতদের মধ্যে একজন শিশুও রয়েছে।

ভারতে বায়ুদূষণ এখন অর্থনীতির বড় বাধা
দূষণের সমস্যা এখন ভৌগোলিকভাবেও ছড়িয়ে পড়ছে। উত্তর ভারতের বাইরে থাকা অনেকেই ভাবেন, কমপক্ষে দিল্লির মতো খারাপ তো নয়। কিন্তু অবস্থার দ্রুত অবনতি হচ্ছে সর্বত্র। কলকাতায় ঐতিহাসিক হাওড়া ব্রিজ প্রায়ই কুয়াশা ও ধোঁয়ায় আড়াল হয়ে যায়। মুম্বাইয়ে দিগন্তরেখা ঝাপসা হয়ে পড়ে। এমনকি তুলনামূলকভাবে পরিষ্কার দক্ষিণ ভারতেও বাতাসে ভাসমান ক্ষুদ্র কণার কারণে সূর্য ঢেকে যায় এবং মানুষের স্বাস্থ্যে মারাত্মক প্রভাব পড়ে।

কেএএ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।