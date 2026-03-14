ইরান থেকে ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ার পর জেরুজালেমে বিস্ফোরণ

ইরান থেকে ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ার পর জেরুজালেমে বিস্ফোরণ
ইরান থেকে ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ার পর জেরুজালেমের আকাশে একাধিক বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে।
ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী এক বিবৃতিতে জানায়, ইরান থেকে নিক্ষেপ করা ক্ষেপণাস্ত্র শনাক্ত করার পর তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সক্রিয় করা হয়েছে এবং সম্ভাব্য হামলা প্রতিহত করতে কাজ করছে।
আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সক্রিয় হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই জেরুজালেমে কয়েকটি বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। এগুলো মূলত আকাশে ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত করার সময় ঘটে বলে জানানো হয়েছে।
কর্তৃপক্ষ পরে জানায়, তাৎক্ষণিকভাবে কোনো হতাহত বা বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। একই সময় ইসরায়েলের বিভিন্ন এলাকায় বিমান হামলার সতর্ক সংকেতও বাজানো হয়।
মধ্যপ্রাচ্যে ইরান এবং ইসরায়েলের মধ্যে চলমান সংঘাতের তৃতীয় সপ্তাহে এই নতুন ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ঘটনা ঘটলো, যা পুরো অঞ্চলে উত্তেজনা আরও বাড়িয়েছে।
সূত্র: এএফপি
