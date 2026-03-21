  2. আন্তর্জাতিক

সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ২১ মার্চ ২০২৬

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৪৮ পিএম, ২১ মার্চ ২০২৬
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-

যুদ্ধ-উচ্ছেদে ম্লান মধ্যপ্রাচ্যের ঈদ আনন্দ
মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে চলমান যুদ্ধ ও ব্যাপক বাস্তুচ্যুতির কারণে পবিত্র ঈদুল ফিতরের আনন্দ যেন ম্লান হয়ে গেছে। নিরাপত্তাহীনতা, দারিদ্র্য আর অনিশ্চয়তার মধ্যে উৎসব উদযাপন যেন অনেকের কাছেই বিলাসিতায় পরিণত হয়েছে।

হঠাৎ নরম সুর ট্রাম্পের, ইরান যুদ্ধ সমাপ্তির ইঙ্গিত
ইরান যুদ্ধ নিয়ে হঠাৎ সুর নরম করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইরানের বিরুদ্ধে চলমান ‘সামরিক অভিযান’ গুটিয়ে আনার ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি।

হরমুজ প্রণালিতে ‘সেফ প্যাসেজ’ দিতে প্রস্তুত ইরান, শিথিল হচ্ছে অবরোধ
মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্বপূর্ণ জলপথ হরমুজ প্রণালিতে নির্দিষ্ট কিছু দেশের জন্য ‘সেফ প্যাসেজ’ বা নিরাপদ যাতায়াতের সুযোগ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে ইরান। তেহরান জানিয়েছে, এই জলপথটি পুরোপুরি বন্ধ নয়, বরং শুধু ইরানের ‘শত্রু দেশগুলোর’ জন্য এটি অবরুদ্ধ থাকবে।

ইরানের অবরোধ ভেঙে হরমুজ প্রণালি সচল করতে একজোট ২২ দেশ
কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালিতে বাণিজ্যিক জাহাজগুলোর নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করতে একযোগে কাজ করার ঘোষণা দিয়েছে ২২টি দেশ। জলপথটিতে ইরানি অবরোধের নিন্দা জানিয়ে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশগুলো।

ইরানি তেলের ওপর নিষেধাজ্ঞা শিথিল করলো যুক্তরাষ্ট্র
বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের সংকট মোকাবিলায় ইরানি তেল পরিবহনের ওপর থেকে সাময়িকভাবে নিষেধাজ্ঞা শিথিল করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এরই মধ্যে সমুদ্রে অবস্থানরত জাহাজে থাকা ইরানি তেল কেনার অনুমোদন দিয়েছে মার্কিন অর্থ মন্ত্রণালয়।

৪০০০ কিলোমিটার দূরে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার চেষ্টা কীসের ইঙ্গিত?
ভারত মহাসাগরের মাঝখানে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্র-যুক্তরাজ্যের যৌথ সামরিক ঘাঁটি দিয়েগো গর্সিয়াকে লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার চেষ্টা করেছে ইরান। যদিও হামলাটি ব্যর্থ হয়েছে, তবুও এর কৌশলগত গুরুত্ব নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।

সন্ত্রাসবাদ সূচকে শীর্ষে পাকিস্তান, দশে ইসরায়েল, ভারত-বাংলাদেশ কততম?
২০২৬ সালের বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদ সূচকে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে শীর্ষে উঠে এসেছে পাকিস্তান। এই তালিকায় শীর্ষ দশে জায়গা করে নিয়েছে ইসরায়েল। কাছাকাছি রয়েছে ভারতও।

ফিলিপ সাংমাকে ১৪ দিনের জেল হেফাজত দিলেন কলকাতার আদালত
বাংলাদেশে শহীদ শরিফ ওসমান হাদি হত্যা মামলায় ফিলিপ সাংমাকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন কলকাতার আদালত। এ সময়ের মধ্যে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের বিশেষ টাস্কফোর্স (এসটিএফ)। আগামী ৩ এপ্রিল তাকে আবার আদালতে তোলা হবে।

ইরানের নাতাঞ্জ পারমাণবিক কেন্দ্রে ফের যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের হামলা
ইরানের প্রধান ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কেন্দ্র নাতাঞ্জে আবারও হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল। চলমান যুদ্ধের মধ্যে এই হামলা উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে দিতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

সিরিয়ায় ইসরায়েলের হামলা, সৌদি-তুরস্কের কঠোর প্রতিক্রিয়া
সিরিয়ার সামরিক ঘাঁটিতে ইসরায়েলি হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে সৌদি আরব। রিয়াদ এই হামলাকে ‘আগ্রাসন’ হিসেবে আখ্যায়িত করে এর বিরুদ্ধে বিশ্বসম্প্রদায়কে হস্তক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছে। আর এই আহ্বানে একাত্মতা প্রকাশ করেছে তুরস্ক।

কেএএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।