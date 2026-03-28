রাশিয়ার আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এস-৪০০ কিনছে ভারত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:০৮ পিএম, ২৮ মার্চ ২০২৬
রাশিয়ার আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এস-৪০০ কিনছে ভারত
ছবি : মস্কো টাইমস

রাশিয়ার এস-৪০০ আকাশ প্রতিরক্ষা তথা ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কিনতে অনুমোদন দিয়েছে ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।

ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, তাদের বিমানবাহিনীর জন্য অতিরিক্ত রাশিয়ার এস-৪০০ ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কেনার অনুমোদন দিয়েছে প্রতিরক্ষা ক্রয় পরিষদ। 

দ্য স্টেটসম্যান সংবাদ মাধ্যমের তথ্য মতে, এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ক্রয়ে ভারত ২ দশমিক ৩৮ লাখ কোটি রুচি বাজেট ঘোষণা করেছে।

ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলেছে, এস-৪০০ সিস্টেম গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় শত্রুর দীর্ঘ-দূরত্বের বিমান হুমকি মোকাবিলা করবে।

তবে রাশিয়ার কাছ থেকে কতসংখ্যক এস-৪০০ কেনা হবে সে বিষয়ে স্পষ্ট কোনো তথ্য প্রকাশ করেনি ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। প্রতিরক্ষা ক্রয় পরিষদের সভা সভাপতিত্ব করেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। অনুমোদনের পরে দর নির্ধারণ ও চুক্তি স্বাক্ষর করা হবে।

ভারতীয় সেনাবাহিনী ইতোমধ্যেই রাশিয়ার এস-৪০০ ব্যবহার করছে। ২০১৮ সালে নয়াদিল্লি ৫টি ইউনিট কেনার জন্য ৫ দশমিক ৪৩ বিলিয়ন ডলারের চুক্তি করেছিল। এই চুক্তির অধীনে এ বছর বাকি দুটি সিস্টেম সরবরাহ করা হবে আশা করা হচ্ছে।

২০২৫ সালের ২২ এপ্রিল ভারতের পেহেলগাম শহরে সন্ত্রাসী হামলার পর ওই বছর ৭ মে অপারেশন সিন্দুর শুরু করে নয়াদিল্লি। এই অভিযানের মাধ্যমে পাকিস্তানের সন্ত্রাস-সংযুক্ত লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানা হয়। এই অভিযানে এস-৪০০-এর কার্যকারিতা বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়।চ

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, এই অভিযানের নির্ধারণকারী শক্তি হিসেবে কাজ করেছে এস-৪০০ যার দ্বারা শক্তিশালী ভারতীয় বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা উপকৃত হয়েছে।

সূত্র:তাস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।