  2. আন্তর্জাতিক

পৃথিবী থেকে মানুষের সবচেয়ে দূরে ভ্রমণের রেকর্ড ভেঙেছে আর্টেমিস-২

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:৫৬ এএম, ০৭ এপ্রিল ২০২৬
আর্টেমিস-২ তে থাকা নভোচারীরা যে কোনো মানুষের চেয়ে পৃথিবী থেকে বেশি দূরে অবস্থান করছেন/ ছবি নাসা

পৃথিবী থেকে মানুষের সবচেয়ে দূরে ভ্রমণের রেকর্ড ভেঙেছে নাসার আর্টেমিস-২ মিশন। ওরিয়ন মহাকাশযানে থাকা চার নভোচারী সোমবার (৬ এপ্রিল) গ্রিনিচ মান সময় ১৫টা ৫৮ মিনিটে ৪ লাখ ১৭১ কিলোমিটার রেকর্ড পথ অতিক্রম করেন।

এর আগে ১৯৭০ সালে অ্যাপোলো ১৩ এর এক মিশনের মাধ্যমে এ রেকর্ড তৈরি হয়েছিল, যা আজ ভাঙলো আর্টেমিস-২।

চাঁদের দূরবর্তী পাশ ঘুরে ভ্রমণরত এই মিশনটি গ্রিনিচ মান সময় ২৩টা ৭ মিনিটে পৃথিবী থেকে প্রায় ৪ লাখ ৬ হাজার ৭৮৮ কিলোমিটার সর্বোচ্চ দূরত্বে পৌঁছানোর কথা রয়েছে।

মিশনটি চাঁদের চারপাশে একটি ফ্লাইবাই (নিকট দিয়ে ঘুরে যাওয়া) সম্পন্ন করবে, যে সময় নভোচারীরা ৬ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চাঁদের পৃষ্ঠের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ ও নথিভুক্ত করবেন। এরপর ওরিয়ন ক্যাপসুল ‘ফ্রি-রিটার্ন ট্রাজেক্টরি’ পৃথিবীর দিকে ফিরে আসবে।

কেএসআর/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।