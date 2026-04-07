পৃথিবী থেকে মানুষের সবচেয়ে দূরে ভ্রমণের রেকর্ড ভেঙেছে আর্টেমিস-২

পৃথিবী থেকে মানুষের সবচেয়ে দূরে ভ্রমণের রেকর্ড ভেঙেছে আর্টেমিস-২
পৃথিবী থেকে মানুষের সবচেয়ে দূরে ভ্রমণের রেকর্ড ভেঙেছে নাসার আর্টেমিস-২ মিশন। ওরিয়ন মহাকাশযানে থাকা চার নভোচারী সোমবার (৬ এপ্রিল) গ্রিনিচ মান সময় ১৫টা ৫৮ মিনিটে ৪ লাখ ১৭১ কিলোমিটার রেকর্ড পথ অতিক্রম করেন।
এর আগে ১৯৭০ সালে অ্যাপোলো ১৩ এর এক মিশনের মাধ্যমে এ রেকর্ড তৈরি হয়েছিল, যা আজ ভাঙলো আর্টেমিস-২।
চাঁদের দূরবর্তী পাশ ঘুরে ভ্রমণরত এই মিশনটি গ্রিনিচ মান সময় ২৩টা ৭ মিনিটে পৃথিবী থেকে প্রায় ৪ লাখ ৬ হাজার ৭৮৮ কিলোমিটার সর্বোচ্চ দূরত্বে পৌঁছানোর কথা রয়েছে।
মিশনটি চাঁদের চারপাশে একটি ফ্লাইবাই (নিকট দিয়ে ঘুরে যাওয়া) সম্পন্ন করবে, যে সময় নভোচারীরা ৬ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চাঁদের পৃষ্ঠের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ ও নথিভুক্ত করবেন। এরপর ওরিয়ন ক্যাপসুল ‘ফ্রি-রিটার্ন ট্রাজেক্টরি’ পৃথিবীর দিকে ফিরে আসবে।
কেএসআর/