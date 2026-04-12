চীন সফরের আগে বিএনপি প্রতিনিধিদলের সম্মানে নৈশভোজ
চীনের আমন্ত্রণে আসন্ন সফর সামনে রেখে বিএনপির একটি প্রতিনিধিদলের সম্মানে ঢাকায় নৈশভোজের আয়োজন করেছেন দেশটিতে নিযুক্ত চীনা রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন। রোববার (১২ এপ্রিল) সন্ধ্যায় রাজধানীর বারিধারায় চীনা দূতাবাসে এই নৈশভোজের আয়োজন করা হয়।
সূত্রগুলো বলছে, চীনা কমিউনিস্ট পার্টির (সিসিপি) আমন্ত্রণে বিএনপির ২০ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল বৃহস্পতিবার (১৬ এপ্রিল) থেকে (শুক্রবার ২৪ এপ্রিল) পর্যন্ত চীন সফরে থাকবে। সফরের অংশ হিসেবে ১৫ এপ্রিল রাতে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার কথা রয়েছে তাদের।
সফরের আগে আয়োজিত এই নৈশভোজে বিএনপির প্রতিনিধিদলের সদস্যরা অংশ নেন। উপস্থিত ছিলেন দলের ভাইস চেয়ারম্যান আলতাফ হোসেন চৌধুরী ও শামসুজ্জামান দুদু, ভাইস চেয়ারম্যান ড. আসাদুজ্জামান রিপন, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা নজমুল হক নান্নু ও বেবী নাজনীন।
এছাড়া যুগ্ম মহাসচিব খায়রুল কবির খোকন ও হাবিব-উন-নবী খান সোহেল, সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক আশরাফ উদ্দিন আহমেদ উজ্জ্বল, জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সহসম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল, প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক রাশেদা বেগম হীরা, সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক কামরুজ্জামান এবং নির্বাহী কমিটির সদস্য নিলুফার চৌধুরী মনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।
প্রতিনিধিদলে থাকা অন্যদের মধ্যে ছিলেন ‘মায়ের ডাক’ মানবাধিকার সংগঠনের সমন্বয়ক সানজিদা ইসলাম তুলি, যুবদলের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক কামাল আনোয়ার আহমেদ ও কৃষক দলের যুগ্ম সম্পাদক মো. ইউনুস আলী।
তবে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেওয়ার কথা থাকলেও অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারেননি তিনি। স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য বর্তমানে তিনি সিঙ্গাপুরে অবস্থান করছেন বলে জানা গেছে।
