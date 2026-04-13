হজযাত্রীদের জন্য ‘হজ ভিসা’ বাধ্যতামূলক করেছে সৌদি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:০৯ এএম, ১৩ এপ্রিল ২০২৬
ছবি: এএফপি (ফাইল)

হজযাত্রীদের জন্য ‘হজ ভিসা’ বাধ্যতামূলক করলো সৌদি আরব। হজ ও উমরাহ মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করেছে যে, সৌদি আরবের বাইরে থেকে আগত হজযাত্রীদের জন্য হজ পালনের একমাত্র সরকারিভাবে অনুমোদিত ভিসা হলো হজ ভিসা।

মন্ত্রণালয় স্পষ্ট করেছে যে, কোনো ধরনের ভিজিট ভিসা, ট্রানজিট ভিসা, উমরাহ ভিসা বা ট্যুরিস্ট ভিসাধারীদের জন্য হজ করার অনুমতি নেই।

এতে আরও বলা হয়েছে যে, সৌদি আরবের ভেতরে বসবাসরত নাগরিক এবং প্রবাসীদের জন্য নিয়ম কিছুটা ভিন্ন। তাদের ক্ষেত্রে ‘নুসুক’ অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে বুকিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে হজের অনুমতিপত্র বা পারমিট সংগ্রহ করতে হবে।

হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয় জোর দিয়ে বলেছে, হজের জন্য সব ধরনের অফিসিয়াল রিজার্ভেশন বা বুকিং শুধুমাত্র অনুমোদিত মাধ্যমগুলোর মাধ্যমেই করতে হবে। কোনো ধরনের অননুমোদিত বা ভুয়া চ্যানেলের মাধ্যমে হজের বুকিং না করার জন্য কঠোরভাবে সতর্ক করেছে মন্ত্রণালয়।

টিটিএন

