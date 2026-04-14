পরমাণু ইস্যুতে ২০ বছরের স্থগিতাদেশ চায় যুক্তরাষ্ট্র, ইরান কী বলে?

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৪০ পিএম, ১৪ এপ্রিল ২০২৬
ইরানের বুশেহর পারমাণবিক কেন্দ্র/ছবি: আনাদোলু এজেন্সি

পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় গত ১১ এপ্রিল ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত হয় যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানি প্রতিনিধিদের সরাসরি আলোচনা বৈঠক। এই বৈঠকে ইরানের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের জন্য ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ স্থগিত রাখার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বলে সংবাদ প্রকাশ করেছে মার্কিন সংবাদ মাধ্যম দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস।

প্রতিবেদনটি জানায়, ফেব্রুয়ারিতে জেনেভায় অনুষ্ঠিত আলোচনাতেও ইরান একই ধরনের প্রস্তাব দিয়েছিল। এর কিছুদিন পরই ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরু করার নির্দেশ দেন।

অন্যদিকে, পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত আলোচনায় ইরানের কাছে ২০ বছরের জন্য ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ বন্ধ রাখার দাবি জানায় যুক্তরাষ্ট্র।

এর আগে অ্যাক্সিওস-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, তেহরান আলোচনায় ১০ বছর পর্যন্ত ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ স্থগিত রাখার প্রস্তাব দয়েছিল।

গত ১১ এপ্রিল পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় যুক্তরাষ্ট্র-ইরানের মধ্যে কয়েক দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ইরানের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন মোহাম্মদ বাঘের ঘালিবাফ এবং যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নেতৃত্ব দেন জেডি ভ্যান্স। তবে বিভিন্ন মতপার্থক্যের কারণে দীর্ঘমেয়াদি সমাধানে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি বলে দুই পক্ষই জানায়।

এরপর ১৩ এপ্রিল মার্কিন সেন্টকম ঘোষণা দেয় যে, যুক্তরাষ্ট্র ইরানের বিরুদ্ধে নৌ অবরোধ শুরু করবে, যার মাধ্যমে দেশটির বন্দরগামী ও বন্দর ত্যাগকারী সব জাহাজের চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হবে।

ইরানের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত যৌথবাহিনীর হামলায় ২০৭৬ নিহত হয়েছেন এবং আহত হয়েছে ২৬ হাজারের বেশি মানুষ। একই দিনে মিনাব শহরের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চালানো মার্কিন ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ১৬৮ জন শিক্ষার্থী নিহত হয়।

