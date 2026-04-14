ওয়াশিংটন বৈঠকের সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য নয় হিজবুল্লাহ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:১৫ পিএম, ১৪ এপ্রিল ২০২৬
ছবি: আনাদোলু এজেন্সি

যুক্তরাষ্ট্রে মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ইসরায়েল-লেবাননের আলোচনায় যে সিদ্ধান্তই নেওয়া হোক না কেন তা মানা হিজবুল্লাহ-এর জন্য বাধ্যতামূলক না।

ওয়াফিক সাফা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে বলেন, লেবানন ও ইসরায়েলের মধ্যে এই আলোচনার ফলাফল নিয়ে আমরা মোটেও আগ্রহী নই বা উদ্বিগ্ন নই।

তিনি আরও বলেন, তারা যা-ই সিদ্ধান্ত নিক না কেন, আমরা সেটির মানতে বাধ্য নই।

এর আগে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু বলেছিলেন, আলোচনায় ইসরায়েল দাবি করবে যে হিজবুল্লাহ শুধু সীমান্ত এলাকায় নয়, বরং পুরো লেবাননজুড়েই নিরস্ত্রীকরণ করা হোক।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত এই আলোচনায় উভয় পক্ষই রাষ্ট্রদূত পর্যায়ের প্রতিনিধিত্ব করবে।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানে হামলার দিনেই ইসরায়েলি বাহিনী লেবাননেও বিমান হামলা চালায়। এর জবাবে ২ মার্চ হিজবুল্লাহ ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে, দেশটিতে ইসরায়েলি হামলায় ২০৪৭ জনের বেশি নিহত হয়েছে। এছাড়া আহত হয়েছে ১০ হাজারের বেশি এবং বাস্তুচ্যুত হয়েছে লক্ষাধিক মানুষ।

