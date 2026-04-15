উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির সক্ষমতা দ্রুত বাড়ছে

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:২০ পিএম, ১৫ এপ্রিল ২০২৬
কিম জং উন। ছবি: এএফপি (ফাইল)

আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থা জানিয়েছে, উত্তর কোরিয়া পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদনের সক্ষমতা খুব গুরুতরভাবে বৃদ্ধি করছে এবং এতে নতুন ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ স্থাপনার উপস্থিতির ইঙ্গিত পাওয়া গেছে।

সংস্থাটির প্রধান রাফায়েল গ্রোসি বলেন, ইয়ংবিয়ন পারমাণবিক কেন্দ্রের পাঁচ মেগাওয়াট রিঅ্যাক্টর, পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ ইউনিট, লাইট ওয়াটার রিঅ্যাক্টরসহ বিভিন্ন স্থাপনায় কার্যক্রম দ্রুত বেড়েছে।

তিনি জানান, এসব লক্ষণ ইঙ্গিত দেয় যে উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদন সক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে—যা কয়েক ডজন ওয়ারহেড তৈরির সমান হতে পারে।

গ্রোসি বলেন, ইয়ংবিয়নের মতো আরেকটি নতুন ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ স্থাপনা নির্মাণের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। স্যাটেলাইট ছবিতেও সম্প্রসারিত কার্যক্রমের ইঙ্গিত মিলেছে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, নতুন এই সুবিধা অস্ত্র-গ্রেড ইউরেনিয়াম উৎপাদন সক্ষমতা আরও বাড়াতে পারে।

আইএইএ প্রধান সতর্ক করে বলেন, পারমাণবিক অস্ত্রের দিকে অগ্রসর হওয়া কোনো দেশকে নিরাপত্তা দেয় না, বরং বিশ্বে অস্ত্র বিস্তার ঝুঁকি বাড়ায়।

তিনি আরও জানান, রাশিয়ার প্রযুক্তি উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক কর্মসূচিতে ব্যবহৃত হচ্ছে—এমন কোনো প্রমাণ এখনো পাওয়া যায়নি, যদিও দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা চুক্তি রয়েছে।

সূত্র: রয়টার্স

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।