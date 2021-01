বাইডেন-কমলার অভিষেকে উপস্থাপনা করবেন টম হ্যাঙ্কস

যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও নবনির্বাচিত ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের অভিষেক অনুষ্ঠানে উপস্থাপনা করবেন হলিউডের কিংবদন্তি অভিনেতা টম হ্যাঙ্কস। এছাড়া ৯০ মিনিটের এই অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করবেন জনপ্রিয় শিল্পী জন বন জোভি, জাস্টিন টিম্বারলেক ও ডেমি লোভাটো। মার্কিন সংবাদমাধ্যমের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা এএফপি এ খবর জানিয়েছে।

এ সম্পর্কে টুইটারে একটি পোস্ট দিয়েছেন ডেমি লোভাটো। সেখানে তিনি লিখেছেন, ‘আমি খুব গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে, জো বাইডেন ও কমলা হ্যারিসের বিশেষ অনুষ্ঠানে আমি তাদের সঙ্গে যোগ দেব।’

I’m SO honored to announce that I will be joining @JoeBiden & @KamalaHarris for their special event, “Celebrating America” on January 20th at 8:30pm ET/PT I was left speechless when I was asked to perform! Tune in with various tv networks & live streaming services pic.twitter.com/YiYmQ43M51