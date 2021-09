পাকিস্তানের ওপর দিয়েই উড়লো মোদীর উড়োজাহাজ

তালেবান আফগানিস্তানের ক্ষমতা দখলের জেরে দেশটির আকাশসীমা ব্যবহার কার্যত বন্ধ। এ কারণে অনেকটা বাধ্য হয়েই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের ওপর দিয়ে উড়োজাহাজ ওড়াতে হলো ভারতকে। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে বুধবার (২২ সেপ্টেম্বর) যুক্তরাষ্ট্রে গেছেন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাকে বহনকারী সেই বিশেষ উড়োজাহাজটিকে যেতে হয়েছে পাকিস্তানের আকাশপথ দিয়েই।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবর, এবারের সফরে যুক্তরাষ্ট্রে তিনদিন থাকবেন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী। এসময় জাতিসংঘ অধিবেশনের পাশাপাশি কোয়াড জোটের বৈঠকে অংশ নেবেন তিনি। থাকবে বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকও।

কিন্তু এই বহুপ্রতীক্ষিত সফরের আগেই একপ্রকার অপ্রস্তুত পরিস্থিতিতে পড়তে হলো ভারত সরকারকে। আফগানিস্তানের আকাশসীমা বন্ধ থাকায় শত্রুভাবাপন্ন দেশ পাকিস্তানের কাছে তাদের আকাশসীমা ব্যবহারের অনুমতি চাইতে হলো ভারতকে।

#WATCH | PM Narendra Modi departs from New Delhi for a 3-day visit to US to attend the first in-person Quad Leaders’ Summit, hold bilateral meetings, and address United Nations General Assembly pic.twitter.com/hxNeQEKMH1