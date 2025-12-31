তলানির দলের বিপক্ষে পয়েন্ট ভাগাভাগি ম্যানইউর

তলানির দলের বিপক্ষে পয়েন্ট ভাগাভাগি ম্যানইউর
এলোমেলো পারফরম্যান্সে ফলাফল নিজেদের দিকে আনতে ব্যর্থ হয়েছ ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। তলানীর দল উলভারহ্যাম্পটন উলভসের বিপক্ষে ১-১ ড্রয়ে শেষ হয়েছে ম্যাচটি।
এক গোলে এগিয়ে থাকার পরও পূর্ণ পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়তে পারেনি ম্যানইউ।
ম্যাচ ড্র হলেও অবশ্য কোনো পরিবর্তন আসেনি পয়েন্ট টেবিলে। ১৯ ম্যাচে ৩০ পয়েন্ট নিয়ে ইউনাইটেডের অবস্থান ছয় নম্বরেই। এদিকে ১৯ ম্যাচে মাত্র ৩ পয়েন্ট অর্জন করা উলভসের অবস্থান টেবিলের ২০ নম্বরে।
খুব বেশি গুছানো ফুটবল খেলতে না পারায় পয়েন্ট ভাগাভাগিতে শেষ হওয়া ম্যাচটিতে বল দখল ও আক্রমণে আধিপত্য ছিল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডেরই। ৫৬ শতাংশ বল দখলে ছিল ম্যানইউ। ২৩টি শট নেয় উলভসের গোলবারে। যার ৭টি অনটার্গেটেই নেন।
অন্যদিকে ১২ শট নেওয়া উলভস ৪৬ শতাংশ সময় নিজেদের নিয়ন্ত্রণে বল ধরে রাখে।
চোট ও নানাবিধ সমস্যায় নিয়মিত ৮ খেলোয়াড় মাঠে নামতে পারেনি ইউনাইটেডের।
প্রথমার্ধে স্বাগতিকরা এগিয়ে যায় কিছুটা ভাগ্যের সহায়তায়। জশুয়া জির্কজির নেওয়া শট ডিফেন্ডার শাডিস্লাভ ক্রেইচির গায়ে লেগে দিক বদলে জালে ঢুকে পড়ে। তবে বিরতির ঠিক আগমুহূর্তে কর্নার থেকে শক্ত হেডে গোল করে নিজের ভুল পুষিয়ে উলভসকে সমতায় ফেরান ক্রেইচি।
বিরতির পর ম্যাচের গতি বাড়ে। দুই দলই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেললেও শেষ মুহূর্তে ফল বদলানোর সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি কেউই। উলভসের প্যাট্রিক ডরগু শেষ দিকে জাল খুঁজে পেলেও অফসাইডের কারণে গোলটি বাতিল হয়।
অন্যদিকে ইউনাইটেডও একাধিক ভালো সুযোগ নষ্ট করে। শেষ পর্যন্ত ড্র নিয়েই মাঠ ছাড়ে লিগের তলানিতে থাকা উলভস।
আইএন