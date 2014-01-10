খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে কলকাতায় শোক
বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির শোক জানানোর পর কলকাতায় শোক প্রকাশ করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) কলকাতা প্রেসক্লাবে ‘সনাতনী সংগঠন’ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ শোক প্রকাশ করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই খালেদা জিয়ার আত্মার শান্তি কামনায় এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।
সংগঠনের সভাপতি গোবিন্দ দাস বলেন, ‘খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে সনাতনী সংগঠনের পক্ষ থেকে আমরা গভীর শোকাহত। খালেদা জিয়ার পরিবার-পরিজন, বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ আজ শোকাহত। আমরা সমবেদনা জানাচ্ছি।’
অনুষ্ঠানে উপস্থিত চিত্র পরিচালক বিমল দে বলেন, ‘খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনি বাংলাদেশের জন্য অনেক কাজও করেছেন। একজন ভারতবাসী ও পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসেবে অবশ্যই তার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য থাকবে।’
যেকোনো মৃত্যুকেই দুঃখজনক উল্লেখ করে সনাতনী সংগঠনের সদস্য প্রবীর গাঙ্গুলী বলেন, ‘খালেদা জিয়া বাংলাদেশের তিনবারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। আমি তার আত্মার শান্তি কামনা করি। তারেক রহমানসহ তার পরিবারের সদস্যরা, যারা তাদের প্রিয়জনকে হারালেন, তাদের প্রতি আমার সমবেদনা রইলো।’
এদিকে, কলকাতায় বাংলাদেশের উপ-দূতাবাস সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে। সেখানে শোক বই রাখা হচ্ছে। এতে বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) বিকেল ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত এবং বৃহস্পতি, শুক্র ও সোমবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত কলকাতার সাধারণ মানুষ এসে শোকবার্তা জানাতে পারবেন।
