ক্রিমিয়ান সেতুতে হামলার বিষয়ে ‘মুখে কুলুপ’ যুক্তরাষ্ট্রের

শক্তিশালী গাড়িবোমা বিস্ফোরণে ভেঙে পড়েছে রাশিয়া ও ক্রিমিয়া দ্বীপের মধ্যে সংযোগকারী একমাত্র সেতুটির একাংশ। আগুন লেগেছিল সেতুর রেল অংশে থাকা তেলবাহী ট্যাংকারে। মস্কোর শক্তি-সামর্থে্যর অন্যতম প্রতীক ক্রিমিয়ান সেতুতে হামলার পর প্রায় ২৪ ঘণ্টা পার হলেও এখন পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি ইউক্রেনের ঘনিষ্ঠ মিত্র যুক্তরাষ্ট্রের। এ বিষয়ে মুখে যেন কুলুপ এঁটেছে পেন্টাগন।

রাশিয়া বলছে, একটি গাড়িবোমা ব্যবহার করে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে। তবে তাৎক্ষণিকভাবে এর জন্য কাউকে দায়ী করা হয়নি। ইউক্রেনও সরাসরি হামলার দায় স্বীকার করেনি।

তবে ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির অন্যতম উপদেষ্টা মিখাইলো পডোলিয়াক ঘটনার পর এক টুইটবার্তায় লিখেছেন, ক্রিমিয়ার সেতু দিয়ে শুরু। অবৈধ সব কিছু ধ্বংস করা হবে। চুরি করা সব জিনিস ইউক্রেনকে ফিরিয়ে দিতে হবে। রাশিয়ার অধিকৃত সব কিছুই প্রত্যাখ্যান করা হবে।

Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled. pic.twitter.com/yUiSwOLlDP