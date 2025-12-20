সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ২০ ডিসেম্বর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
কেমন যাবে নতুন বছর/ সোনায় সর্বোচ্চ রেকর্ড গড়লেও কমতে পারে তেলের দাম
২০২০ সালের পর থেকে বৈশ্বিক পণ্যবাজারে দেখা যাচ্ছে টানা উত্তেজনা। করোনাকালীন সরবরাহ বিঘ্ন, ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কনীতি, যুদ্ধ ও নিষেধাজ্ঞা—সব মিলিয়ে চাহিদা ও সরবরাহে বড় দোলাচল দেখা গেছে গত কয়েক বছর। তবে ২০২৬ সালে সেই উত্তেজনা কাটিয়ে বাজারে একধরনের স্থিতি ফিরতে পারে। বিশ্লেষকদের মতে, পণ্যগুলোর ভবিষ্যৎ মূলত তিনটি ভাগে ভাগ হয়ে উঠবে।
কেমন যাবে নতুন বছর/ শঙ্কা-বিধিনিষেধ পেরিয়ে নতুন উত্থান দেখবে পর্যটন শিল্প
নতুন বছরে বৈশ্বিক পর্যটন শিল্পে বড় ধরনের উত্থান দেখা যাবে বলে পূর্বাভাস দিচ্ছেন বিশ্লেষকেরা। ভ্রমণ বিধিনিষেধ, কার্বন নিঃসরণ কমানোর চাপ, অতিরিক্ত পর্যটকের ভিড়ের শঙ্কাগুলো উড়িয়ে ২০২৬ সালে আন্তর্জাতিক পর্যটন নতুন গতি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।
দুর্নীতির আরেক মামলায় ইমরান খান ও তার স্ত্রীর ১৭ বছরের কারাদণ্ড
পাকিস্তানের একটি আদালত সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ও তার স্ত্রী বুশরা বিবিকে দুর্নীতির আরেকটি মামলায় ১৭ বছর করে কারাদণ্ড দিয়েছেন। শনিবার (২০ ডিসেম্বর) এই রায় ঘোষণা করা হয়।
গাজায় তীব্র শীতে মারা যাচ্ছে শিশুরা, তবু ত্রাণ ঢুকতে দিচ্ছে না ইসরায়েল
গাজায় তীব্র শীতে নবজাতক ও শিশুরা মারা যাচ্ছে বলে সতর্ক করেছে আন্তর্জাতিক চিকিৎসক সংগঠন ডক্টরস উইদাউট বর্ডারস (এমএসএফ)। সংগঠনটি বলেছে, ইসরায়েলের ত্রাণ ঢুকতে না দিলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠবে। একই সঙ্গে, যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে ইসরায়েলি সামরিক অভিযান চলতে থাকায় গাজায় মানবিক সংকট তীব্র হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেছে এমএসএফ।
সিরিয়ার ২ এলাকা দখল, অস্থায়ী চেকপয়েন্ট বসিয়েছে ইসরায়েল
সিরিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় কুয়নিত্রা প্রদেশের আয়ন জিওয়ান এবং আল-আজরাফ গ্রামে প্রবেশ করেছে ইসরায়েলি সেনারা। পাঁচটি সামরিক যান ব্যবহার করে আয়ন জিওয়ানে প্রবেশ করে অস্থায়ী চেকপয়েন্ট স্থাপন করেছে ইসরায়েলি সেনারা। একইভাবে, আল-আজরাফ গ্রামে চেকপয়েন্ট বসিয়ে এলাকায় চলাচলকারী মানুষদের বিভিন্নভাবে হয়রানি করছে।
এবার মাদুরোর পরিবারের সদস্যদের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা
এবার ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর পরিবারের বেশ কয়েকজন সদস্য এবং সহযোগীর ওপর নতুন নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে যুক্তরাষ্ট্র। ট্রাম্প প্রশাসন কারাকাসের ওপর চাপ বৃদ্ধি এবং ভেনেজুয়েলার সীমান্তে মার্কিন বাহিনী গঠন অব্যাহত রাখার মধ্যেই মার্কিন ট্রেজারি বিভাগ নতুন নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করেছে।
সুদানে ৯ স্বাস্থ্যকর্মীকে মুক্তি দিলো আরএসএফ, এখনো আটক ৭৩
সুদানের দক্ষিণ দারফুরের নিয়ালা শহর থেকে নয়জন স্বাস্থ্যকর্মীকে মুক্তি দিয়েছে প্যারামিলিটারী বাহিনী র্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ)। তবে এখনও আটক রয়েছেন ৭৩ জন স্বাস্থ্যকর্মী। শনিবার (২০ ডিসেম্বর) সুদান ডক্টরস নেটওয়ার্ক এ তথ্য জানিয়েছে।
স্ত্রীর দুর্নীতির মামলায় আদালতে দক্ষিণ কোরিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট
স্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে আদালতে হাজিরা দিয়েছেন দক্ষিণ কোরিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট ইউন সুক ইয়োল। শনিবার (২০ ডিসেম্বর) তিনি আদালতে হাজিরা দিয়েছেন বলে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা জানিয়েছেন। তার স্ত্রী বিলাসবহুল উপহারের নিয়ে বিভিন্ন সময় অনেককে অনৈতিক সুবিধা দিয়েছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে।
ইউরোপে বাড়ছে ঝরে পড়া শিক্ষার্থী, তালিকায় যেসব দেশ
ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোতে শিক্ষার্থীদের ঝড়ে পড়ার দিক থেকে শীর্ষে রয়েছে নেদারল্যান্ডস। এদেশের প্রায় ৩২ শতাংশ শিক্ষার্থী একবার হলেও পড়াশোনা ছেড়েছেন। এর পরে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ডেনমার্ক (২৭ শতাংশ) এবং তৃতীয় অবস্থানে লুক্সেমবার্গ (২৫ শতাংশ)।
যুক্তরাজ্যে বড় সাইবার হামলা, সন্দেহের তির চীনের দিকে
চলতি বছরের অক্টোবরে একটি বড় ধরনের সাইবার হামলার শিকার হয়েছে যুক্তরাজ্য সরকারের পররাষ্ট্র, কমনওয়েলথ ও উন্নয়ন দপ্তর (এফসিডিও)। এই হামলায় সরকারি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য চুরি হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন যুক্তরাজ্যের বাণিজ্যমন্ত্রী ক্রিস ব্রায়ান্ট।
কেএএ/জেআইএম