  2. আন্তর্জাতিক

সিরিয়ার ২ এলাকা দখল, অস্থায়ী চেকপয়েন্ট বসিয়েছে ইসরায়েল

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৪৪ পিএম, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫
সিরিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় কুয়নিত্রা প্রদেশ/ ছবি : আনাদোলু এজেন্সি

সিরিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় কুয়নিত্রা প্রদেশের আয়ন জিওয়ান এবং আল-আজরাফ গ্রামে প্রবেশ করেছে ইসরায়েলি সেনারা। পাঁচটি সামরিক যান ব্যবহার করে আয়ন জিওয়ানে প্রবেশ করে অস্থায়ী চেকপয়েন্ট স্থাপন করেছে ইসরায়েলি সেনারা। একইভাবে, আল-আজরাফ গ্রামে চেকপয়েন্ট বসিয়ে এলাকায় চলাচলকারী মানুষদের বিভিন্নভাবে হয়রানি করছে।

শনিবার (২০ ডিসেম্বর) এসব ঘটনায় সংবাদ প্রকাশ করেছে স্থানীয় সরকারি সংবাদ মাধ্যম আল-ইখবারিয়া টিভি।

জানা গেছে, শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) বেশ কিছু সিরিয়ান নাগরিক কুয়নিত্রা প্রদেশের আল-সালাম শহরে বিক্ষোভ করেন। এসময় তারা চলমান ইসরায়েলি হামলা এবং নাগরিকদের ওপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। এ ঘটনার একদিন পরেই এমন চেকপয়েন্ট বসিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী।

জানা গেছে, দামেস্ক এবং তেল আবিবের মধ্যে একটি সম্ভাব্য নিরাপত্তা চুক্তি নিয়ে আলোচনা চলছে। তবে সিরিয়া জানিয়েছে, চুক্তি কার্যকর হতে হলে ডিসেম্বর ৮, ২০২৪-এর পূর্ববর্তী পরিস্থিতি পুনঃস্থাপন করতে হবে।

ইসরায়েল ১৯৬৭ সাল থেকে গোলান মালভূমির বৃহত্তর অংশ দখল করে রেখেছে। আসাদ সরকারের পতনের পর ইসরায়েল ১৯৭৪ সালের চুক্তি বাতিল ঘোষণা করে সিরিয়ার বাফার জোন দখল করেছে।

সিরিয়ান নাগরিকরা মনে করছেন, চলমান ইসরায়েলি আগ্রাসন দেশটিতে স্থিতিশীলতা পুনঃস্থাপনের প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করছে এবং সরকারের বিনিয়োগ আকর্ষণ করে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি উন্নয়নের পরিকল্পনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

সূত্র : আনাদোলু এজেন্সি

কেএম

